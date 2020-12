Lunedì 7 novembre. La settimana comincia con gli episodi conclusivi della fiction Rai Vite in fuga. Su Rai 2 esordisce Renzo Arbore con la prima di 2 serate all’insegna della canzone napoletana. Su Canale 5 invece andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Oggi iniziamo con il segnalarvi un appuntamento pomeridiano davvero unico nel suo genere. In diretta dal Teatro alla Scala di Milano, a partire dalle 16.45, Rai 1 trasmetterà A riveder le stelle.

Uno spettacolo che alternerà musica classica, arie operistiche e danza ai racconti di grandi interpreti internazionali e agli effetti scenici offerti dal video e dalla tecnologia. Un viaggio nella cultura, nei luoghi più sconosciti del teatro e nelle tematiche più care ai lavoratori dello spettacolo. Conducono l’evento Milly Carlucci e Bruno Vespa. Per quanto riguarda la serata invece, sempre su Rai 1, c’è grande attesa per gli ultimi 2 episodi della fiction Vite in fuga. Questa sera si concluderà la prima stagione che ha raccontato le vicende che hanno travolto la famiglia Caruana.

Su Rai 2 Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu esordiscono con un nuovo programma Guarda… Stupisci – Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana. Dal centro di produzione Rai di Napoli, il trio illustrerà alle nuove generazioni il grande repertorio della canzone napoletana. Ad accompagnare la serata, l’Orchestra Italiana e tanti ospiti a sorpresa.

Su Rai 3 Report ci accompagnerà alla scoperta dei tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Proseguiranno anche altre inchieste: quella che riguarda i vigili urbani di Roma Capitale e quella sull’emergenza sanitaria, il piano pandemico italiano e il dossier dell’OMS ritirato.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. A seguire, il film The Doors, racconta la storia della band che ha reso immortale Jim Morrison, interpretato da Val Kilmer.

Su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip. Dopo i nuovi ingressi, il programma condotto da Alfonso Signorini deve fare i conti con il ritiro di alcuni concorrenti.

Se Dayane Mello alla fine ha deciso di ristare, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno confermato la loro scelta di abbandonare la gara. Per Tommaso Zorzi l’avventura della casa si fa sempre più complicata. L’uscita del figlio di Alba Parietti è stata una vera e propria doccia gelata mentre il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis pare essersi preso una cotta per lui.

Su Italia 1 va in onda il film Live! – Corsa contro il tempo. La carriera del poliziotto Franck Penny è ormai compromessa a causa di un errore durante una passata missione.

Quando la figlia del commissario viene rapita, gli si presenta davanti l’occasione per chiudere con il suo sfortunato passato e voltare pagina. Una corsa contro il tempo, di soli 80 minuti, per trovare la vittima di un rapimento prima che sia troppo tardi.

Grande cinema sugli altri canali

Alle 21.30, su TV8, va in onda il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien e prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Sul Nove Antonio Albanese ci farà sorridere con il suo Tutto tutto niente niente.

Alle 22.15, su Rai 5, va in onda il film Hannah, la storia che esplora l’interiorità di una donna, la cui routine quotidiana viene improvvisamente sconvolta dall’arresto del marito.

L’attrice Charlotte Rampling, per questa interpretazione, ha vinto la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia.

Su Iris, alle 21.03, il film The Danish Girl, tratto dall’omonimo romanzo di David Ebershoff, ci accompagnerà nella Danimarca degli anni ’20 alla scoperta della vita delle 2 pittrici Lili Elbe e Gerda Wegener.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

Protagonista indiscusso della diretta dal Teatro alla Scala in onda questo pomeriggio su Rai 1 è l’étoile Roberto Bolle.

Ecco chi gli ha rapito il cuore