L’addio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip ha scatenato la crisi di Tommaso Zorzi che alla fine, grazie anche all’intervento di Malgioglio, ha provato a spiegare i sentimenti che prova per l’amico. Le sue dichiarazioni sono diventare presto virali, anche per l’ondata di dolcezza e tenerezza che hanno scatenato nel cuore di tutti. Durante l’ultima puntata i due si sono ritrovati faccia a faccia per un confronto seguito anche, come sempre, a distanza dalla madre di Oppini, Alba Parietti.

Il commento di Alba Parietti

“Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia è importante esempio perché è uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia“, scrive Alba Parietti prendendo la parola su Instagram dopo il confronto tra il figlio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che continua la sua avventura all’interno della Casa.

“Per me l’amicizia tra due persone intensa e così profonda senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma, religione è semplicemente normalità. La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità“, si legge ancora.

“Se la grande amicizia” nata tra i due protagonisti di questo Gf vip “ha abbattuto qualche muro di stupidità, mi fa piacere, ma la bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono. Un amore un sentimento è sempre degno di grande tatto e rispetto perché si tratta di persone. La forza che ha il coraggio e la verità“.

La risposta di Oppini a Zorzi

Dopo la dichiarazione d’amore di Tommaso, Francesco, durante la puntata di lunedì sera, gli ha assicurato: “Non esiste che tu ti debba fare problemi in questo senso.

Io sono qua, ci sarò sempre. Posso fare dei passi avanti come dei passi indietro, ma ci sarò sempre. Non mi cambia nulla. Sei una persona meravigliosa: hai 25 anni, sei giovane, hai un mondo davanti e tu devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone“. Le parole, anche a quanto dice la Parietti, non sono passate inosservate e hanno fatto breccia nel cuore di tanti.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Tommaso Zorzi disperato: amore impossibile per Francesco Oppini

GF Vip, Zorzi innamorato di Francesco Oppini: la reazione del figlio di Alba Parietti