Giulio Pretelli, classe 1997, è il fratello minore dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli. Giulio si racconta a Pomeriggio Cinque narrando un delicato periodo della sua vita nel quale ha sofferto di anoressia e di come suo fratello lo abbia aiutato ad uscire dal tunnel.

Giulio Pretelli e l’anoressia

Giulio si è fatto conoscere dal pubblico italiano tramite alcune presenze in molte trasmissioni televisive firmate Mediaset, ma il suo vero obiettivo è muovere i passi nel mondo della moda. Negli ultimi giorni il fratello di Pierpaolo è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ed è proprio nel salottino pomeridiano che Giulio ha raccontato il suo problema con l’anoressia.

A Pomeriggio 5 Pretelli Jr rivela: “Avevo 14 anni, mio fratello Pierpaolo mi ha aiutato a uscire dall’anoressia”.

Un mostro che resta sempre

Il racconto continua e le parole di Giulio si fanno via via sempre più dettagliate: “Stavo giù, a Maratea, con i miei e Pierpaolo è stata l’unica persona che mi ha aiutato a uscire da questa situazione. Per 2 mesi e mezzo ho avuto questo disturbo ma non finisce mai perché un po’ il mostro resta sempre.

In quel momento ti vedi sempre grasso, ora per fortuna mi vedo bene”. Il ragazzo, discorrendo sul disturbo con Barbara d’Urso, ha voluto definirlo come “un mostro” impossibile da lasciarsi alle spalle.

Da oltre 2 anni ormai i fratelli Pretelli vivono insieme e per Giulio la convivenza con Pierpaolo si è rivelata essere molto importante definendo suo fratello come un punto di riferimento la cui vicinanza, anche nell’ambito domestico, lo rende molto felice.

L’incontro tra Giulio e Pierpaolo al GF Vip

Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip Giulio e Pierpaolo si sono rivisti e il loro incontro è stato particolarmente emozionante: i due fratelli, nel rivedersi dopo lunghi mesi, sono scoppiati a piangere in un abbraccio concesso dagli autori attraverso la barriera di plexiglass per via delle norme anti contagio per l’emergenza Coronavirus.

Giulio e il tifo per i Gregorelli

Sempre durante il programma di Barbara D’Urso, Giulio si è inoltre pronunciato sull’ormai celebre storia-non-storia tra il fratello Pierpaolo e la bella Elisabetta Gregoraci.

Forte il tifo del giovane che si unisce così al sentimento già espresso anche dall’ormai ex cognata, la modella Ariadna Romero: l’ex compagna di Pretelli, madre del piccolo Leonardo, ha infatti espresso tutto il suo appoggio nella coppia in cui tutti, nonostante l’uscita dell’ex di Briatore, sperano.

