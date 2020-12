Venerdì 11 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda il talent musicale per over 60, condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. Su Canale 5 è il GF Vip ad intrattenere i telespettatori. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 venerdì sera fa rima con The Voice Senior. Il programma sta andando a gonfie vele, segnando così il ritorno trionfale di Antonella Clerici nell’olimpo dei conduttori di maggior successo. I team sono quasi al completo e tra i concorrenti ci sono già alcune figure che si sono fatte notare.

Loredana Bertè è riuscita a portare nella sua squadra Giulio Todrani, padre della cantante pop Giorgia. Dopotutto, buon sangue non mente!

Su Rai 2 va in onda Troppa Grazia. Un film visionario e divertente che racconta la storia di Lucia (Alba Rohrwacher). Lucia è una geometra e madre single. Tra i problemi economici, la gestione della figlia e una serie di relazioni personali confuse, cerca comunque di arrangiarsi. Il comune la incarica di un controllo su un terreno dove dovrebbe sorgere un’importante costruzione.

Si accorge che ci sono molti problemi nelle carte del comune e che le mappe sono state manipolate per celare i pericoli idrogeologici dell’area. Per paura di perdere l’incarico, Lucia decide di non dire nulla ma è proprio in quel momento che accade qualcosa di assolutamente inatteso.

Dalle 21.20 su Rai 3 una nuova puntata del talk show Titolo V.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Visero e Gianluigi Nuzzi sui fatti di cronaca nera e sui casi irrisolti di ieri e di oggi.

In diretta dalla casa di Cinecittà più spiata d’Italia, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lunedì Elisabetta Gregoraci si è ritirata dalla gara. A differenza di Francesco Oppini, che ha lasciato il programma venerdì scorso, l’ex di Briatore si è concessa qualche giorno in più prima di varcare la porta rossa. Questo gli ha dato modo di passare alcuni momenti intimi con Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto modo di chiarirsi e confrontarsi.

Intanto Alfonso Signorini ha annunciato che proprio questa sera ci saranno gli ingrassi di 3 nuovi concorrenti. Chi saranno?

Su Italia 1 la serata sarà in compagnia di Freedom – Oltre il confine. Questa sera Roberto Giacobbo ed il suo team torneranno a Dublino, all’interno della biblioteca del Trinity College, alla ricerca di preziosi documenti e pergamene. Ma le sorprese saranno molte e comprenderanno anche l’isola di Ischia, teatro delle appassionanti ricerche esoteriche di Giulio Grablovitz.

Gli altri

Su La7 Diego Bianchi conduce Propaganda Live in compagnia degli ospiti fissi ZeroCalcare, Marco Damilano, Paolo Calata e molti altri.

TV8 dedica la serata ai più piccoli con il simpatico film di animazione Hotel Transylvania. A seguire Piccoli brividi, la trasposizione cinematografica della collana di libri che ha terrorizzato i ragazzini degli anni ’90.

Iris prosegue con la messa in onda del ciclo Nel segno di Clint. Questa sera è la volta de Gli spietati. È uno dei pochissimi film western ad aver ottenuto dei riconoscimenti agli Osar: ben 4 statuette su 9 nomination. Alle 23.51, sempre per la regia di Clint Eastwood, sarà trasmesso Il texano dagli occhi di ghiaccio.

Intrattenimento per tutta la famiglia su Paramount Channel con la commedia L’asilo dei papà.

