In una delle rare interviste insieme, Alba Parietti e Francesco Oppini si raccontano a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex concorrente racconta la sua avventura e, nell’occasione, anche la madre ha qualcosa da dire. “L’ho visto molto provato“, spiega la showgirl, smorzando le critiche che l’hanno recentemente travolta.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Ritiratosi dal Grande Fratello Vip poche puntate fa, Francesco Oppini è pronto a raccontarsi in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nello studio di Verissimo, al suo fianco, c’è anche mamma Alba Parietti: entrambi hanno tanto da raccontare e sono pronti a svelare dettagli inediti del loro speciale rapporto madre-figlio.

Un rapporto che si è consolidato, soprattutto, durante l’avventura di Oppini a Cinecittà. Fuori dalla Casa, in una delle scorse puntate, il ragazzo ha avuto modo di incontrare la madre dando vita ad una chiacchierata intima e speciale. Entrambi hanno messo sul piatto cosa non funzionava del loro legame e, da adesso, sono pronti a dichiararsi il loro bene reciproco più spesso rispetto a prima.

Alba Parietti è, inoltre, una delle principali ‘ammiratrici’ dello speciale rapporto di amicizia tra Francesco e Tommaso Zorzi.

Il divorzio dei genitori: “L’ho vissuta bene“

Francesco Oppini racconta inizialmente come ha vissuto, da piccolo, la separazione dei genitori: “Avevo tra gli 8 e i 10 anni, ma l’ho vissuta bene perché hanno fatto di tutto per non farmi sentire il distacco. Mia mamma stava con me, mio padre aveva una fidanzata, è rimasto anche lui a Roma fino alla mia maggiore età. Quindi potevo scegliere con chi stare, ma il problema arrivava dall’esterno, quando il classico compagno di banco ti mostrava il giornale con tuo padre io tua madre con il nuovo fidanzato o fidanzata.

Lì non era colpa dei compagni, ma de loro genitori che non avevano il minimo problema su come potesse stare un bambino vivendo cose dle genere. Mi miei genitori mi hanno sempre protetto“.

Un pensiero a Giuseppe Lanza di Scalea

Il ragazzo ricorda poi una delle persone più importanti nella vita di mamma Alba: Giuseppe Lanza Di Scalea. Venuto a mancare ad ottobre, il suo ricordo rivive nelle parole di Francesco: “Su Giuseppe devo trattenermi perché lui è la persona più importante per mia madre dopo il rapporto con mio padre.

E lo è stato anche per me. Giuseppe è arrivato in un periodo della mia vita in cui stavo diventando uomo e lì ti rendi conto che una persona come lui ha solo da insegnare. è stata una persona importante anche dopo i loro rapporto. Sapevo che non stava benissimo da tempo, ci siamo sentiti molto prima che entrassi nella Casa, parlava in modo allegro come era abituato sempre“.

Il ricordo di Luana

Fra le sofferenze che hanno costellato la vita di Francesco Oppini, la più importante è quella legata alla morte dell’ex fidanzata Luana: “Mia madre l’ha sofferta più di me.

Io inizialmente non sapevo dove fossi e cosa stesse accadendo, sono cose che non ti aspetti mai. Non so ancora adesso come ho fatto ad uscirne. Ricordo che mia madre, mio padre, Giuseppe e i miei amici sono quelli che hanno avuto la forza di tirarmi su da per terra in quel periodo e farmi capire che loro erano con me nella sofferenza, capivano ogni momento ma cercavano di appoggiarmi. Col tempo sono riuscito a tornare a sorridere, anche se la cosa non passerà mai“.

Nella vita di Francesco Oppini, ora, c’è la sua Cristina a fargli battere il cuore: “Cristina mi ha accolto con un grande abbraccio e un bacio, ci siamo messi a piangere. Ma ha lasciato che le cose negative di questo periodo non venissero fuori al primo sguardo, voleva godersi il ritrovo. Ed è stato molto bello perché ci siamo guardati negli occhi così come ci eravamo guardati tre mesi fa. Le ho chiesto scusa“.

L’amicizia con Tommaso Zorzi

Oppini descrive poi lo speciale rapporto di amicizia costruito con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip.

Di giorno in giorno il loro feeling si è intensificato, tra confidenze, sorrisi e pianti: “Di Tommaso ancora oggi ho le scarpe, le porto perché mi fa ridere prenderlo in giro. È un rapporto molto difficile all’inizio, non riuscivo a entrare nel suo mondo perché ha una grande sensibilità ma anche paura, paura di chi possa avere di fronte. Io ho preso quello che di buono ho visto nei primi giorni, sono attratto dalle persone o molto buone o particolari: lui è uno di questi“.

In seguito alle dichiarazioni di Tommaso Zorzi, che ha rivelato in una chiacchierata con Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco, lo stesso Oppini rivela: “Penso di gestirla in modo naturale e semplice: da amico.

Io posso capirla questa cosa, perché può succedere. Se sei amico, cerchi di gestirla nel modo più naturale: voglio essere suo amico lo stesso e ci sarò a prescindere, ma se questa situazione dovesse portargli difficoltà, farò un passo indietro. A me non cambia nulla, sono pronto a fare passi indietro se me lo chiederò. Al contrario rimarrò esattamente come sono stato nella Casa“.

Mamma Alba si difende dalle critiche

In studio a Verissimo, Francesco Oppini viene raggiunto da Alba Parietti per una breve chiacchierata a tre.

La showgirl, con fare polemico, ha smorzato ogni critica secondo la quale avrebbe fatto pressione per convincere Francesco a ritirarsi dal reality. Voci presto smentite dalla diretta interessata, che rivela: “Era un impegno che doveva scadere a livello contrattuale quando ha deciso di uscire e quando vai, sai che la devi portare fino in fondo. Io l’ho visto molto provato e mi sono dispiaciuta nel sentire commenti di una violenza e volgarità orribile, che pensavano che io stessi cercando di convincerlo ad uscire per egoismo. Se una mamma è definita tale, non ha egoismi, semplicemente da uno sguardo capisce come sta un figlio“.

E, sulla possibilità che il figlio adesso possa scavalcarla in popolarità, Alba Parietti spiega: “Il sogno di ogni madre è che tuo figlio ti superi: e io sono ben felice di questo“.

