Per molte regioni, soprattutto al Nord, in queste settimane spostamenti e commissioni in giro per la città saranno permesse dalla trasformazione di molte zone rosse e arancioni (come Lombardia e Piemonte) in zone gialle.

Il meteo sarà piuttosto positivo: si parla di piogge scarse e clima soleggiato, con temperature al di sopra della media.

Inizio settimana: tempo mite anche al nord

La giornata di lunedì è soleggiata in tutta Italia, grazie anche all’alta pressione che, come sottolineato da Centro Metro Italiano, ci accompagnerà per almeno la prima metà della settimana.

Al contempo da martedì non mancheranno episodi nuvolosi e di nebbia, soprattutto nella zona del centro-Nord, con piogge scarse in zona Piemonte-Valle d’Aosta.

Il tempo si manterrà stabile per tutta la settimana: al Nord non si potrà parlare propriamente di sole (ci saranno nubi su tutta la parte settentrionale dell’Italia) ma il meteo risparmierà rovesci.

Weekend con pioggia

Cattive notizie, invece, per il weekend: chi sperava di poter fare le ultime commissioni pre-natalizie all’asciutto si ritroverà invece a fare i conti con delle perturbazioni che dapprima interesseranno solo la Sardegna, e poi si estenderanno a tutta la penisola.

Guarda il video di Centro Meteo Italiano: