Maria De Filippi fa una rivelazione sul figlio, Gabriele Costanzo, aprendo le porte del suo cuore al pubblico. In un’intervista al Corriere della Sera, lo storico volto di Canale 5 mette a nudo la sua più grande paura.

Maria De Filippi: il retroscena sull’adozione

Tutti sanno che Maria De Filippi ha adottato il figlio, Gabriele, ma non tutti conoscono la grande paura che la conduttrice avrebbe sperimentato in occasione del loro primo incontro.

A parlarne è lei stessa, ai microfoni del Corsera, svelando un retroscena sui sentimenti provati quando è arrivato il momento tanto atteso: “Pensavo ‘e se gli faccio schifo?’“.

È con questo insidioso e tagliente punto di domanda che la moglie di Maurizio Costanzo si sarebbe avvicinata al ruolo di mamma per il suo amato Gabriele. Dubbi che, con il passare del tempo e il loro immenso amore, si sarebbero risolti in un meraviglioso rapporto fatto di reciproco rispetto e fiducia.

Chi è Gabriele Costanzo

Gabriele Costanzo è stato adottato dai due conduttori quando aveva circa 12 anni (nel 2004), e oggi lavora nel mondo della televisione.

Non davanti alle telecamere, come mamma e papà, ma dietro le quinte nel ruolo di autore e assistente alla produzione.

Nato nel 1992, vive e lavora a Roma, in seno alle grandi trasmissioni di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, e ha un importante seguito di follower sui social.

Instagram offre un interessante scorcio sulla sua vita privata, in cui spiccano l’amore per i genitori adottivi e quello per la sua fidanzata, la 23enne Francesca Quattrini.

La misura del suo profondo legame con la madre emerge in uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti e stretti in un abbraccio, incorniciato da una dedica dolcissima su Instagram: “Perché noi siamo uno la forza dell’altro“.

Post di Gabriele Costanzo su Instagram

