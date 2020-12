Da giorni si parla dell’ipotesi di un ritorno al GF Vip per alcuni concorrenti eliminati, e Selvaggia Roma spera nel ripescaggio “natalizio”. Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista ad Adnkronos, dove ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality servendo, di fatto, un succoso spoiler sulla tavola del gossip. Stavolta interviene Alfonso Signorini, che svela come stanno le cose.

Grande Fratello Vip: la rivelazione di Selvaggia Roma sul ripescaggio

Sono trascorsi alcuni giorni dalla sua eliminazione dalla Casa del GF Vip, ma Selvaggia Roma sembra avere ancora tanto da raccontare sulla sua esperienza nel reality.

Il suo ingresso, incorniciato dal livido attrito con Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo Pretelli, era stato accolto da sentimenti contrastanti nel pubblico, tra chi ne apprezzava la schiettezza e chi, invece, l’accusava di volersi intromettere in questioni sui cui avrebbe dovuto tacere.

Non è passato molto dal suo addio al gioco che, in una intervista ad Adnkronos, ha sganciato la “bomba” di un presunto orizzonte di rientro nello show, cristallizzata in una dichiarazione dal marcato profumo di spoiler.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (impegnata anche in un botta e risposta collaterale a distanza con lui), ha parlato dell’avventura nel format come di “un sogno realizzato“, sottolineando di aver avuto poco tempo per farsi conoscere.

“Spero nel ripescaggio che si terrà a Natale“, ha concluso, svelando così le presunte mosse della produzione per “rimpolpare” il cast fino alla conclusione del programma (slittata al prossimo febbraio). Ma è davvero questo il nuovo orizzonte dello show?

La replica di Alfonso Signorini

A fare chiarezza sull’argomento, una volta per tutte, è stato proprio il conduttore del reality.

Nel contenitore online Casa Chi, Signorini ha spiegato al pubblico come stanno le cose, smentendo platealmente la pista tracciata dalla ex concorrente del suo show.

“Non ci sarà nessun tipo di ripescaggio, non ci sono ripescaggi e non sono previsti. Non solo, non li abbiamo mai presi in considerazione“. Il padrone di casa ha liquidato la notizia come “fake news”, di quelle che “abbondano nel mondo social del Grande Fratello, ma senza nessun fondamento di verità“. Amara delusione per Selvaggia Roma e per chi, dunque, sperava di rivedere in corsa i volti ormai fuori dai giochi.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU SELVAGGIA ROMA

TUTTO SU ALFONSO SIGNORINI