L’ultimo venerdì prima di Natale fa segnare dati non troppo positivi sul fronte dell’emergenza da Coronavirus in Italia. Il dato che probabilmente spingerà il Governo, che si riunirà alle 18, a istituire la zona rossa per le feste, è soprattutto quello dell’indice Rt, che è tornato a salire. Dal bollettino, resta alto il numero di morti e nuovi contagi giornalieri.

Il bollettino di venerdì 18 dicembre

Il Ministero della Salute ha diffuso anche per oggi, 18 dicembre 2020, i dati sull’andamento della pandemia in Italia. Il bilancio giornaliero fa registrare 17.992 nuovi casi di Covid-19, emersi a seguito dei 179.800 tamponi effettuati.

Numeri in linea con quanto emerso ieri, quando i contagi erano poco più ci 18.000 e i tamponi 185.000. Nessuno scossone deciso quindi al tasso di positività, che tuttavia risale al 10% (ieri era al 9,8%).

Resta alto e sostanzialmente invariato anche il numero dei decessi, ormai da settimane stabilmente su queste cifre. Nelle ultime 24h sono morte 674 persone in Italia. I guariti sono stati 22.272, mentre si segnala un nuovo calo di ricoverati in terapia intensiva (-36) e nei reparti Covid (-658).

Risale l’indice Rt in Italia

La notizia “peggiore” sul monitoraggio della pandemia, arriva però dal bilancio settimanale. L’ISS – Istituto Superiore di Sanità – ha infatti rilevato che l’indice di trasmissibilità medio calcolato dal 7-13 dicembre è risalito a 0,86. Settimana scorsa, si era fermato a 0,82. Un lieve aumento, che tuttavia fa salire ancora di più il livello di allarme sulla curva epidemiologica. Dalla bozza del report riportata da Adnkronos, emerge inoltre che ci sono ancora 3 regioni ritenute ad alto rischio: sono Lazio, Liguria e Veneto.

Sono 5 invece quelle basso rischio, mentre nelle altre è ritenuto moderato.

I dati, fanno emergere che l’incidenza del Covid-19 “rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese“. Da qui l’invito a limitare i movimenti, le interazioni con non conviventi e altre occasioni di socialità. Un invito che nelle prossime ore può tradursi in decreto legge, dopo la riunione del Cdm per la nuova stretta sul Natale.

Approfondisci

TUTTO sull’emergenza Coronavirus

Covid e feste blindate: la situazione su treni e aerei prima del blocco sugli spostamenti