Lunedì 21 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 3, vanno avanti le inchieste di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report. Rai 2 dedica la serata al programma Boss in incognito, nella sua versione italiana condotta da Max Giusti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 la settimana comincia con la commedia italiana Non ci resta che il crimine. Un gruppo di amici squattrinati cerca di sbarcare il lunario organizzando un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana.

Durante una pausa caffè, attraversano un varco spazio-temporale finendo nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio di Spagna. Pensano allora di poter fare una montagna di soldi con le scommesse calcistiche. Qualcosa però andrà storto e si ritroveranno a dover fare i conti proprio con Renatino, capo della banda della Magliana che, in quegli anni, spadroneggiava a Roma.

In un periodo storico così difficile, a pochi giorni da un Natale diverso da tutti gli altri, un imprenditore ha accettato di lavorare nella sua azienda sotto mentite spoglie.

È questa la trama della nuova puntata di Boss in incognito in onda questa sera su Rai 2.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report. A tenere banco questa sera ci sarà l’inchiesta dedicata agli appalti Covid. Si parlerà in particolare della gestione campana, dove i conti non tornano e della Calabria. In questa regione, tra le 7 persone che sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d’ufficio per la costruzione dell’ospedale di Vibo Valentia, ci sarebbe anche Domenico Pallaria.

La stessa persona, ex delegato all’emergenza Coronavirus e capo della Protezione Civile regionale, sembrerebbe rivestire altri ruoli decisionali e di potere.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Come ogni lunedì, anche questa sera andrà in onda una nuova diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. Nel corso della puntata di venerdì lo sgomento per l’eliminazione di Cristiano Malgioglio si è fatto sentire. I concorrenti hanno chiesto che il famoso paroliere possa restare nella casa per passare il Natale in compagnia ma si dovrà attendere la risposta della produzione.

Intanto, a completare il cast di questa edizione, sono arrivati gli ultimi nuovi ingressi. Filippo Nardi invece, tra gli ultimi Vip entrati in casa, si sfoga su Instagram dopo la squalifica in seguito alle frasi sessiste rivolte all’ex inquilina Maria Teresa Ruta.

Su Italia 1 va in onda il film Extraction. Dopo la morte di sua moglie, l’ex-agente della CIA Leonard Turner viene rapito da una piccola squadra di terroristi. Anche suo figlio vorrebbe entrare nei servizi segreti.

La scomparsa del padre innesca in Harry la volontà di riportarlo a casa con ogni mezzo. Da qui inizia il suo personale piano non autorizzato, utilizzando anche Condor, la super-arma che i due avevano progettato insieme.

Grande cinema sugli altri canali

Sul NOVE va in onda il doppio appuntamento con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Alle 21.25 il capitolo Il ladro di fulmini, alle 23.30 Il mare dei mostri.

Tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino, su Rai 4 va in onda il film di Dino Risi Profumo di donna, pellicola del 1974 con Vittorio Gassman, Alessandro Momo e Agostina Belli.

Su Iris, per il ciclo Human Rights va in onda Blackkklansman di Spike Lee. Il film del 2018 racconta l’incredibile storia di Ron Stallworth, un poliziotto afro-americano che, negli anni ’70, riuscì ad entrare a far parte del Ku Klux Klan.

Cine34 propone la commedia italiana Pensavo fosse amore… Invece era un calesse. Tommaso (Massimo Troisi) sta per sposare Cecilia (Francesca Neri) ma, a pochi giorni dalle nozze, il fidanzamento viene sciolto dalla ragazza. Tommaso precipita in un vortice di sconforto macerandosi nella sofferenza, in un contesto come quello di Napoli dove, secondo il più classico dei luoghi comuni, l’amore è lo scopo della vita.

Infine, per i più piccoli, sul Canale 20 di Mediaset andrà in onda alle 21.14 Asterix alle Olimpiadi.

