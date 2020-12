Grande sorpresa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi ha decisamente lasciato un segno. La “Queen” della tv è intervenuta per un faccia a faccia con Tommaso Zorzi, ma poi ha rivolto un saluto anche agli altri concorrenti. Tutti o quasi: sui social non è sfuggito infatti che la De Filippi ha ignorato del tutto Sonia Lorenzini, ex tronista del suo programma.

Maria De Filippi snobba la vip del Grande Fratello?

Dopo aver fatto un vero e proprio colloquio a Tommaso Zorzi per il ruolo di “ragazzo delle fotocopie”, Maria De Filippi ieri sera ha potuto fare un saluto generale agli altri inquilini della Casa.

Molti di loro, infatti, sono lì proprio per il loro passato nei suoi programmi. Tra questi ci sono i protagonisti di Temptation Island Andrea Zenga e Carlotta dell’Isola, così come gli ex tronisti Andrea Zeletta e Sonia Lorenzini.

Maria De Filippi, però, ha del tutto ignorato Sonia Lorenzini. In collegamento, ha fatto prima un saluto generale, poi visto anche le poche parole del gruppo ha preso a rivolgersi singolarmente a chiunque venisse inquadrato.

Da Zelletta a Samantha De Grenet, da Maria Teresa Ruta a Carlotta dell’Isola, ma quando è stato “il turno” di Sonia Lorenzini, Maria non l’ha nominata per niente.

Perché la De Filippi avrebbe ignorato la Lorenzini

Il presunto sgarbo non è passato inosservato sui social media: Twitter è stato invaso di commenti sul mancato saluto della De Filippi all’ex tronista Lorenzini; molti fan della “Regina degli Ascolti” hanno applaudito alla scelta di ignorarla, criticando di riflesso la vippona ed ex protagonista di Uomini e Donne. Proprio il suo passato nel programma sarebbe, secondo i siti ben informati, alla base della sua freddezza.

Viene ricordato infatti come la partecipazione di Sonia a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista, sia stata tribolata. La Lorenzini avrebbe infatti polemizzato con il programma per non aver fatto il viaggio post-scelta; oppure, potrebbe aver pagato l’aver prima lasciato il programma nel 2016 dopo alcuni comportamenti del tronista Claudio D’Angelo, quindi la scelta di lasciare anche il trono dopo il ritorno dell’ex fidanzato Emanuele Mauti. Sulla Lorenzini, inoltre, ci sarebbero sospetti di un accordo segreto con un altro corteggiatore del programma.

Le parole della De Filippi a Zeletta

La questione di Sonia Lorenzini, però, potrebbe essere del tutto casuale: la donna è stata inquadrata solo brevemente, nel momento in cui la De Filippi stava parlando con altre persone. Una svista, quindi, più che un’intenzionale sgarbo all’ex protagonista del suo programma, che nella stessa sera è stata poi eliminata dal GF Vip.

Durante il collegamento, Maria si è però concentrata molto su Andrea Zelletta: di lì a poco sarebbe poi andato in scena il confronto con la fidanzata Natalia Paragoni. La De Filippi, conoscendoli entrambi, ha ricordato come lei avrebbe un carattere più forte del fidanzato.

“Forse“, ha replicato Zeletta, tirando fuori la De Filippi tanto amata dal pubblico: “No ‘forse’: sì, lo è!“.

