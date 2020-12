Cosa ci aspetta oggi in tv? Alle 20.30, su tutte le principali reti, sarà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, ciascuno dei canali tv, accompagnerà i propri telespettatori verso la mezzanotte con musica, comicità, cinema ed intrattenimento. Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 21.00, Amadeus condurrà L’anno che Verrà su Rai 1. L’appuntamento è ormai giunto alla sua 18esima edizione, trasformandosi nel più tradizionale dei programmi dedicati al Capodanno. Anche questa volta, per congedarci dal 2020 e salutare il nuovo anno, sul palco si alterneranno momenti di musica, emozioni e sorprese in compagnia di grandi ospiti.

Su Rai 2 va in onda il film di animazione Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può, seguito da Hotel Transylvania 2.

Come da tradizione, su Rai 3 andrà in onda la seconda parte del 44º Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Melissa Greta Marchetto.

I programmi in onda su Mediaset

Questa sera su Rete 4 va in onda il film What Women want – Quello che le donne vogliono con Mel Gibson ed Helen Hunt.

Su Canale 5 l’arrivo del 2021 sarà in compagnia del Grande Fratello Vip. Il reality dei record, dopo un ulteriore probabile slittamento di data della puntata conclusiva, si vestirà a festa per una puntata speciale di fine anno. Dopo la serata del 28 dicembre, che ha visto come ospite speciale Maria De Filippi, questa volta in studio potremmo vedere ospiti del calibro di Cristiano Malgioglio, Fausto Leali e i The Kolors come trapela dalle indiscrezioni pubblicate su Tv Blog.

Infine, su Italia 1, per la serata del 31 dicembre sarà trasmesso il film Indipendence Day con Bill Pullman, Jeff Goldblum e Will Smith.

Sugli altri canali

Su La7 il conto alla rovescia di Capodanno sarà in compagnia di Diego Bianchi e della brigata di Propaganda Live con lo Speciale Propaganda Night.

Su TV8 va in scena la magia del Cinque du Soleil con due spettacoli mozzafiato: Luzia e Cabinet of Curiosites.

Sul NOVE salutiamo il 2020 con il film La maschera di ferro, pellicola liberamente tratta da un fatto realmente accaduto e condita con una spolverata di Dumas.

Per volare con la fantasia in un viaggio a tratti ironico ma dalle sfumature commoventi, Rai Movie presenta il film Tito e gli alieni. Un professore, interpretato da Valerio Mastandrea, vive una vita piatta, monotona e depressa su una casa mobile nel mezzo del deserto nel Nevada, vicino all’Area 51. Sta portando avanti un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti e la sua esistenza apatica è dovuta alla perdita della moglie. Sconvolto dalla morte del fratello, scopre che quest’ultimo gli ha affidato i nipoti di 16 e 7 anni.

I 2 ragazzini si ritroveranno dunque alle prese con l’elaborazione del lutto del padre, con uno zio sconclusionato e depresso, spersi in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni.

Non ci resta che augurarvi buone feste ed un felice anno nuovo!