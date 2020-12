Maurizio Costanzo, giornalista e autore televisivo di spicco nel nostro Paese, si è raccontato in una lunga intervista. Il conduttore ha riflettuto sulla propria carriera e sul suo futuro nella televisione italiana, senza tralasciare il rapporto con la moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo, la sua carriera dall’infanzia

Il celebre personaggio tv non nasconde che la passione per il giornalismo sia quasi innata. Al Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo, a 14 anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai” ricorda.

Ripensando alla sua infanzia ricorda poi il forte legame con i suoi genitori, di cui ancora oggi sente la mancanza: “Mio padre è morto sessant’anni fa e io ancora ci penso” ammette.

“Io penso di essere stato un padre attento – confessa inoltre Costanzo, parlando dei suoi figli – Il lavoro non ha cannibalizzato la mia vita, credo di essere riuscito a trovare un equilibrio ed è una grande fortuna”.

Le parole d’ammirazione per la moglie Maria De Filippi

Maurizio Costanzo ha festeggiato in quest’anno particolare e difficile il traguardo delle nozze d’argento con la sua Maria De Filippi.

Nonostante il tempo che passa, l’amore tra i 2 rimane intatto. Lo stesso, ha raccontato un aspetto poco conosciuto della moglie: “È molta precisa e scrupolosa sul lavoro, molto più di me – rivela l’autore televisivo – Io mi affido di più al caso, alla fortuna. Maria è una professionista straordinaria”.

Dopo 4 matrimoni, Maurizio confessa di averci messo un po’ di tempo per trovare la compagna ideale, facendo molto parlare anche il gossip e le malelingue.

“Il rosicamento esiste nel nostro mestiere – ha dichiarato nell’intervista – Uno non alto, non magro, non aitante che aveva un minimo di incontro femminile dava fastidio. Ma le battute sulla mia fisicità non mi hanno mai infastidito”.

I progetti futuri di Maurizio Costanzo in tv

Oltre allo storico Maurizio Costanzo Show – “Nessuno può fare il Maurizio Costanzo Show al mio posto” ha detto – il giornalista condurrà anche la prossima edizione de L’intervista: “Vorrei intervistare il Papa.

Ci ho provato” ammette.

Riguardo alla difficile situazione della pandemia, il produttore tv non vuole dare troppa colpa al governo Conte e osserva che i nuovi talk show rischiano di esagerare: “Dico che si esagera e aggiungo che i negazionisti sono da Tso, da ricovero. I talk mi piacciono quando non si gridano addosso”.

