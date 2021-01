Il Grande Fratello Vip ha scoperto un nuovo protagonista. Da poco entrato nella Casa, Andrea Zenga è rimasto sinora lontano dai riflettori, ma messo di fronte alla relazione con il padre, lo storico portiere e campione Walter Zenga, ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Parole che sono costate insulti al padre, che ha risposto in maniera sibilina tramite una storia.

Andrea sull’assenza del padre, Walter Zenga

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Andrea Zenga è stata giustificata da due fattori: da un lato la sua partecipazione a Temptation Island Vip del 2018, nella quale tra l’altro figurava anche come tentatore Pierpaolo Pretelli; dall’altro, i suoi “nobili natali” in quanto figlio di Walter Zenga detto Spiderman, portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana.

Il loro rapporto, però, non è mai stato idilliaco: già a Temptation, Andrea aveva rivelato di non sentire suo padre da 12 anni.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, l’inquilino è tornato su quel rapporto: “Non so cosa voglia dire avere una figura paterna“, ha rivelato Andrea. Di fronte allo stupore di Alfonso Signorini, ha poi ribadito: “Non voglio passare da vittima.

Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello“.

Guarda il video

Il rapporto tra Andrea e Walter Zenga

Il figlio Andrea ha poi continuato: “Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più“. Inoltre, terminata la puntata, ha continuato a parlarne assieme a Samantha De Grenet, ribandendo il punto: “Non serve un rapporto in cui io vado a cercare una persona e lui mi risponde ogni tanto.

Diciamo che durante questa esperienza io sono un po’ prevenuto perché sei in tv, senza tv non credo che sarebbe venuto“.

La replica di Walter Zenga

Poche ore dopo, un nuovo capitolo di quella che sembra essere la querelle della settimana del GF Vip, dopo quella tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata. Sul profilo Instagram di Walter Zenga, oggi allenatore, è apparsa una storia che molti hanno interpretato come diretta proprio a quanto detto dal figlio Andrea, chiuso nella Casa di Cinecittà.

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio” si legge. Parole che, alla luce di quanto accaduto al GF Vip, sembra difficile non siano riferite proprio ad Andrea; “E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia” prosegue il messaggio.

La storia Instagram di Walter Zenga

Tuttavia, in un altro commento riportato dal Corriere dell’Umbria, Zenga sembra chiarire che l’oggetto del messaggio non è tanto Andrea in sè, quanto “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere“.

Ora, si attende solo di capire se tra i due ci sarà davvero un incontro dentro la Casa.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Natalia Paragoni diffida il programma: la reazione di Andrea Zelletta

GF Vip, polemiche per la “sfilata” dei personaggi scomparsi: Ruta disperata