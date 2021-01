L’iconica Sandra Milo è ospite di Domenica In, nello studio di Mara Venier. L’attrice si racconta a tutto tondo alla padrona di casa, a cominciare dall’amore con l’attuale fidanzato Alessandro Rorato. “Un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne“, il giudizio della diva su colui che le sta facendo battere il cuore.

Sandra Milo felicemente innamorata

Dopo l’intervento in video-collegamento della scorsa puntata, questa volta Sandra Milo è ospite in loco a Domenica In. 7 giorni fa la popolare attrice è intervenuta nel programma di Mara Venier durante l’oroscopo di Paolo Fox.

E, in quell’occasione, ha preso parola per chiedere le prospettive future del suo segno di nascita, quello dei Pesci. Parlando di amore, la Milo ha mostrato un anello al dito: è l’ultimo regalo del fidanzato Alessandro Rorato, con il quale fa coppia dal 2019.

Quest’oggi la Milo ripercorre la storia d’amore con il suo Alessandro, spendendo per lui solo parole di encomio: “Lui vive in Veneto e come tutti i veneti è un grandissimo lavoratore: è una delle qualità che mi piacciono di lui. Lui è un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi…“.

Tutto su Alessandro Rorato

La diva aggiunge poi qualche dettaglio in più sul misterioso uomo che le sta facendo battere il cuore: “Ha 49 anni, ci siamo incontrati a Venezia, eravamo a una cena e lui era molto carino, riservato, però molto gentile e presente con me. Mi ha colpito questo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne. Poi l’ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo, sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto.

Idee molto fini, ricercate, e a me questa cosa mi conquistava“.

Sandra Milo ha riscoperto la bellezza dell’amore, che può fiorire anche all’età di 87 anni. “Io gli voglio molto bene“, la confessione.

La dedica alla sorella Maia

Successivamente Sandra Milo chiede a Mara Venier di salutare una persona speciale, che non sta vivendo un buon periodo: “Ho una sorella che si chiama Maia, è più piccola di me però ha avuto qualche problema di salute e adesso sta in un istituto. Oggi sono tutti davanti la tv, lei e tutto il personale“.

E, per omaggiare il reparto ospedaliero che si sta prendendo cura della sorella, la Milo dedica una canzone. A loro, a Maia e a tutti coloro che in Italia svolgono questo lavoro: “Non sentitevi soli, perché ci siamo e vi amiamo“.

Al termine di una breve interpretazione di Meraviglioso di Domenico Modugno, già omaggiato da Beppe Fiorello nella puntata di oggi, Sandra Milo lancia un messaggio di speranza: “Non ce lo dimentichiamo mai che il mondo è meraviglioso, anche in momenti brutti come questi, che però passano e tornano il sole, il mare, il cielo, la gioia e la voglia di vivere.

Vi abbraccio tutti“.

