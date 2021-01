Ospite della prima puntata del 2021 di Domenica In, Sandra Milo ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione con l’imprenditore Alessandro Rorato. Mentre Paolo Fox le stava facendo l’oroscopo dell’anno, infatti, l’attrice ha rivelato che è arrivato anche un nuovo anello in regalo.

Sandra Milo, spunta l’anello del fidanzato

Siparietto inaspettato nell’esordio 2021 di Domenica In di Mara Venier. Puntata interamente dedicata all’oroscopo di Paolo Fox, il tanto celebre quanto contestato astrologo: dopo aver a dir poco “cannato” le previsioni per il 2020 (divenute virali sul web), il personaggio televisivo delle stelle ci ha riprovato e lo ha fatto dando la sua lettura del nuovo anno a numerosi vip.

Tra questi, anche l’attrice Sandra Milo, nata sotto il segno dei Pesci e quindi per Fox “donne magiche, capite in anticipo cose che gli altri capiscono dopo“.

“Trova un fidanzato? C’è sempre quel signore?” ha chiesto la Venier, interrogando l’astrologo sull’amore del 2021. Alla domanda, la Milo ha risposto: “Sì, certo. È in Veneto e mi vuole molto bene“. Poi, però, ha aggiunto: “Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro, ma va bene lo stesso“.

L’amore tra Sandra Milo e Alessandro Rorato

La battuta di Sandra Milo ha sollevato ovvio clamore attorno all’attrice e acceso di nuovo i riflettori sulla sua storia con Alessandro Rorato, l’imprenditore di 37 anni più giovane di lei. I due stanno insieme dal 2019 e su di lui sono emersi numerosi racconti, spesso per bocca della stessa Milo. Tra questi, le piccanti rivelazioni sui loro rapporti intimi, ma anche l’aneddoto sul primo anello regalato dal più giovane fidanzato.

Lui, l’aveva definita una ““un’amicizia amorosa, più di una amicizia ma non proprio un fidanzamento“. Ad Eleonora Daniele, si era detto molto contento della loro relazione, nata sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia come ha raccontato la stessa Milo. Un amore che è resistito a questo anno complicato e segnato ora da un nuovo anello, del quale i fan si chiedono: sarà quello di fidanzamento? Dal commento della Milo, non si direbbe, ma le previsioni delle stelle di Paolo Fox lasciano aperto uno spiraglio per il futuro.

