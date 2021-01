Grave lutto per Papa Francesco, che ieri ha dovuto dire addio al suo medico personale, Fabrizio Soccorsi. Secondo quanto riferito, era stato Bergoglio stesso a sceglierlo, pochi anni dopo l’inizio del suo Pontificato. Il medico sarebbe morto per complicazioni dovute al Covid-19. Per Papa Francesco si tratta del secondo lutto in pochi mesi.

Morto Fabrizio Soccorsi, medico del Papa

A riportare la notizia è stato l’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede. Nella giornata di ieri si è spento Fabrizio Soccorsi, medico del Papa di 78 anni. Viene riferito che l’uomo fosse ricoverato al Policlinico Gemelli per una patologia oncologica, ma che a causarne la morte sarebbe stato il Covid-19: la malattia avrebbe infatti peggiorato le sue condizioni pregresse.

Papa Francesco lo aveva scelto personalmente nel 2015, due anni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Prima di essere il medico personale del Capo della Chiesa Cattolica, aveva ricoperto anche i ruoli di consulente della Direzione di sanità e igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché quello di perito della consulta medica della Congregazione delle cause dei santi.

Chi era il medico del Papa, Fabrizio Soccorsi

Secondo la biografia condivisa dagli organi della Santa Sede, Fabrizio Soccorsi era nato nel 1942 a Roma e all’inizio di febbraio avrebbe dovuto compiere 79 anni. Si era laureato alla Sapienza nel 1968, arrivando poi a diventare primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione. Ha lavorato inoltre al San Camillo Forlanini di Roma, come direttore del dipartimento di Medicina interna e specialistica. La sua vita, riportano le fonti, era stata inoltre segnata da un tragico lutto: nel 2017 era morta sua figlia Cristiana, a seguito di una malattia.

Intervista al Papa, Mediaset cambia tutto

La notizia della morte del medico del Papa arriva nella stessa giornata in cui Mediaset annuncia un cambio di programmazione straordinario: questa sera andrà in onda infatti un’intervista esclusiva a Papa Francesco, cui seguirà il film Chiamatemi Francesco. Per fargli spazio, salta l’appuntamento settimanale con Barbara D’Urso.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Papa Francesco

Lutto per Papa Francesco: morto il cugino ricoverato per Covid