Terremoto nel cast della soap opera italiana più longeva di sempre, Un Posto al Sole. È stato infatti annunciato che Nina Soldato, che interpreta Marina Giordano, ha lasciato la serie. Un addio che ha gettato nello sconforto i fan affezionati al suo personaggio, e che ha alimentato tutta una serie di polemiche. Questo è dovuto anche alle stesse parole dell’attrice, che sui social non ha nascosto come stanno le cose.

Marina Giordano lascia Un Posto al Sole

Era il 2003 quando veniva introdotto il personaggio della perfida figlia del sindacalista Arturo Addezio e della ginecologa Gina Esposito.

Un personaggio complesso e al centro di numerose trame di Un Posto al Sole, che arriva addirittura a macchiarsi di un omicidio. Ai fan, però, non sta andando già la decisione di Rai Fiction di dire addio al personaggio interpretato da Nina Soldano.

Un’uscita di scena inaspettata quella avvenuta nella puntata del 7 gennaio. Il personaggio di Marina avrebbe infatti deciso di allontanarsi dopo aver fatto i conti con Roberto Ferri e il suo piano per impadronirsi dei cantieri Flegreie. Un addio che ha sorpreso anche la stessa attrice, che agli inizi della carriera è apparsa anche in Casa Vianello e lo storico Indietro Tutta di Renzo Arbore.

Il post di Nina Soldato sull’addio a Marina

Dai suoi profili, la Soldano ha scritto: “Buongiorno a tutti!! Vorrei chiarire un paio di cose“, a riprova che dopo la sua uscita di scena i fan hanno iniziato ad agitare le acque di Internet. Quindi precisa: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza“.

Dalle sue parole sembra emergere quindi una vena polemica nei confronti della produzione: cosa può aver spinto a fare a meno di un personaggio sullo schermo da oltre 17 anni? La Soldano poi saluta così: “Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia“.

Nina Soldano sull’addio a Marina Giordano

Cresce la polemica: #Marinaresta

Sotto il post della Soldano, sono molti i messaggi di sostegno: “Se è stata una scelta degli sceneggiatori allora è stata una pessima scelta!

Marina è fondamentale per un posto al sole!” scrive un utente; “DEVONO farti tornare. Assolutamente” ribatte un altro; “Senza Marina non esiste un Posto al Sole” e via dicendo.

Impazza anche un hashtag per convincere Rai Fiction a tornare sui suoi passi: #Marinaresta è quello usato da molti fan, speranzosi che il loro grido possa aiutare a riportare su schermo una delle antagoniste principali della soap opera.

