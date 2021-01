Mercoledì 13 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Ancora grande calcio su Rai 1 con la partita di Coppa Italia Juventus – Genoa. Su Canale 5 invece comincia una nuova serie tv dedicata alla moda e allo sfarzo che ha reso celebre Milano nel mondo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Anche stasera, a partire dalle 20.30, su Rai 1 assisteremo ad una nuova partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa volta, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si scontreranno i bianconeri di Andrea Pirlo contro il Genoa di Ballardini, nuovo allenatore della squadra rossoblu dopo l’esonero di Maran.

Su Rai 2 va in onda il film La ragazza dei tulipani, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1999 di Deborah Moggach. Ambientata nella Amsterdam del 1636, la pellicola racconta la storia di Sophia, orfana cresciuta dalle suore che viene presa in sposa da un ricco mercante molto più vecchio di lei. L’uomo vorrebbe un figlio ma lei non riesce a darglielo e, durante le pose per un grande e maestoso ritratto, Sophia si innamora del giovane pittore che sta eseguendo la tela.

Su Rai 3 ritorna il consueto appuntamento del mercoledì con Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha visto?. Nonostante la pausa natalizia, il programma è sempre stato attivo sui propri canali social e sul sito per cercare di trovare gli scomparsi di ieri e di oggi e per dare risposte a chi li sta incessantemente cercando.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 esordisce la nuova serie Made in Italy.

La fiction racconta l’incredibile evoluzione di Milano negli anni ’70 quando, grazie ad un fermento artistico e imprenditoriale mai visto prima, diventa la capitale mondiale della moda. Ad introdurci in questo mondo fatto di glamour e mondanità c’è Irene (Greta Ferro), figlia di immigrati del Sud che, per rendersi indipendente e poter sostenere la retta dell’università, inizia a lavorare per una prestigiosa rivista di moda chiamata Appeal. Il cast della serie televisiva è davvero ricco. Tra gli altri spiccano: Margherita Buy, Fiammetta Cicogna, Claudia Pandolfi e Raul Bova.

Infine su Italia 1 va in onda il film di Ridley Scott Sopravvissuto: The Martian con Matt Damon. Durante una missione su Marte, l’equipaggio della missione Nasa Ares 3 è costretto a lasciare il pianeta rosso. L’astronauta Mark Watney viene ritenuto disperso e i compagni fuggono senza di lui. In realtà Mark è ferito ma vivo. Si troverà a dover sopravvivere in una condizione estrema e pericolosa, quasi senza speranza, in attesa che dalla Terra qualcuno si accorga della sua esistenza.

Gli altri programmi

In seguito ai gravissimi fatti avvenuti a Washington il 6 gennaio, Andrea Purgatori (con Walter Veltroni, Rula Jebreal, Gerardo Greco) ha condotto uno speciale di Atlantide durante il quale ha presentato il documentario #Unfit – La psicologia di Donald Trump.

Questa sera su La7 torna con una nuova puntata di Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi dal titolo Un pianeta da vaccinare.

Su Rai Movie va in onda La Corrispondenza, un film di Giuseppe Tornatore con Olga Kurylenko e Jeremy Irons. Amy è una studentessa universitaria che nel tempo libero fa la controfigura per la televisione e il cinema. È profondamente innamorata del suo professore di astrofisica che un giorno, inspiegabilmente, scompare nel nulla.

Nonostante ciò, Amy continua a ricevere un’infinità di messaggi dal docente ed è per questo che decide di portare avanti una personalissima indagine per scoprire cosa sia realmente successo.

Ai premi Oscar del 2011 ha vinto nelle categorie miglior film, regia, sceneggiatura originale e attore protagonista. Questa sera va in onda su Iris Il discorso del re, film basato sulla vera storia di re Giorgio VI con Colin Firth ed Helena Bonham Carter.