Manila Nazzaro, che di recente ha raccontato a Verissimo il suo doloroso aborto, è una conduttrice televisiva nota anche per essere stata eletta Miss Italia nel 1999. Ex modella e tifosa della Lazio, ha intrattenuto due importanti relazioni con ex calciatori.

Manila Nazzaro, studi e carriera della prima Miss Puglia

Classe 1977, Manila Nazzaro è nata il 10 ottobre a Foggia, in Puglia. Dopo il diploma, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ma, al quinto anno, dopo aver superato già 40 esami, lascia gli studi per dedicarsi alla carriera da modella.

Manila ci ha sicuramente visto lungo: nel 1999, infatti, indossa la corona di più bella d’Italia. È la prima e unica Miss proveniente dalla Puglia. Da allora il suo volto illuminerà gli schermi televisivi e i palchi italiani.

Dal teatro alla televisione

Manila Nazzaro ha poi studiato recitazione, esperienza che l’ha portata a interpretare, tra il 2000 e il 2003, diverse pièce teatrali: ha toccato la Norvegia con Ibsen, si è spostata in Russia con Čhecov ed è ritornata nella vicina Francia grazie ad Anouilh. È rimasta sul palco fino al 2009, anno in cui approda su Canale 5 con il programma del Bagaglino, Bellissima – Cabaret anticrisi.

Nello stesso anno è tornata a Miss Italia nelle vesti di conduttrice a fianco di Raffaello Tonon.

Tornerà nel concorso di bellezza che l’ha lanciata, anche nel 2019 e 2020 nelle vesti di giurata. Nel triennio 2014-2017 si è spostata in Rai, nel cast di Mezzogiorno in famiglia. Le prime due stagioni l’hanno vista lavorare come inviata, mentre nel 2016 è passata al ruolo di presentatrice insieme con Massimiliano Ossini.

Il lavoro in radio

Non solo il suo volto, ma anche la sua voce hanno intrattenuto il pubblico italiano. Nel 2017 infatti Manila Nazzaro è entrata negli studi radiofonici conducendo Pane, amore e Zeta Weekend su RadioZeta, dove lavora il sabato e la domenica. In settimana si occupa della trasmissione Zeta a pois e del #SocialCorner di RTL 102.5.

Gli amori di Manila Nazzaro

La Miss Italia Manila Nazzaro è stata sposata per 12 anni con l’ex calciatore Francesco Cozza. Il matrimonio, durato dal 2005 al 2017, ha regalato alla coppia due figli: Francesco Pio, nato nel 2006 e Nicolas, classe 2011.

Manila ha successivamente raccontato la fine del suo matrimonio, riportando la causa alla distanza da Francesco Cozza.

In fase di separazione, inoltre, l’ex modella ha detto di aver “scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia“. La vita parallela dell’ex marito ha sconvolta la Nazzaro, che però è riuscita a ritrovare fiducia nell’amore. Da quasi tre anni è, infatti, impegnata con un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso.

La partecipazione a Temptation Island con Amoruso

La coppia Nazzaro-Amoruso, ormai consolidata, è stata tra le protagoniste del reality estivo, Temptation Island.

Il programma ha fatto emergere alcuni problemi nella coppia, tra questi la distanza. Lorenzo, infatti, lavora e vive a Firenze, mentre Manila è fissa a Roma e non vuole allontanarsi dalla città in cui ha costruito la sua carriera. Nonostante i confronti, l’amore ha vinto e i due sono usciti insieme e innamorati dal reality.

Il periodo buio: le malattie e la solitudine

Non è stata solo la scoperta del tradimento dell’ex marito a far entrare in un vortice di dolore la conduttrice Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha raccontato a Silvia Toffanin di aver affrontato due malattie che le sono state diagnosticate.

Nel 2013, infatti, le è stato diagnosticato il morbo di Basedow, una rara malattia autoimmune. “Ho affrontato questi momenti da sola – ha detto a Verissimo– sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo“.

La crisi del primo matrimonio non ha alleggerito la lotta alla rara patologia a cui si è aggiunta una nuova scoperta. “Mentre divorziavo -continua Manila- ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero“.

Le difficoltà l’hanno tuttavia fatta avvicinare a Lorenzo Amoruso, con cui passo per passo è riuscita ad aprirsi e dargli fiducia.

Le nozze e la perdita del figlio

La lontananza non ha permesso a Manila e Lorenzo di convivere, ma da tempo la coppia parla di nozze, e non solo. Per il compleanno, l’ex calciatore ha regalato alla compagna un anello di diamanti, quasi ad avverare il desiderio di matrimonio. Manila, inoltre, ha raccontato di aver sempre visto in Amoruso un lato paterno e avrebbe voluto condividere con lui la maternità. “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio.

Sarebbe stato il frutto di una ripartenza – ha dichiarato Manila recentemente a Verissimo– il 17 novembre, durante un controllo di routine, abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva“.

Un altro duro colpo per l’ex Miss Italia, che però vuole concludere con un messaggio di speranza: “Non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre“.

