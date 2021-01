Il prolungamento del Grande Fratello Vip, che andrà avanti fino a fine febbraio, ha lasciato i concorrenti decisamente stravolti. Ad essere stati colpiti maggiormente sono soprattutto quelli nella Casa da più tempo, e tra questi c’è Dayane Mello. La modella brasiliana ha avuto un crollo negli ultimi 2 giorni, rimanendo immobile a letto e preoccupando non poco le coinquiline. A sopraffare Dayane è stata la lontananza dalla figlia e i sensi di colpa per esserle lontana.

Dayane Mello soffre per la lontananza dalla figlia

La modella brasiliana è tornata in piedi dopo 2 giorni passati a languire.

L’allungamento del Grande Fratello Vip l’ha colpita duramente, soprattutto per via dell’allontanamento dalla figlia, Sofia. “Di nuovo al telefono, non cambia niente“, commenta Dayane, mentre Samantha de Grenet e Carlotta Dell’Isola cercano di consolarla. “L’alternativa è prendere quella porta e uscire, ma poi potresti pentirtene“, dichiara Samantha, che consiglia di tenere impegnate le giornate il più possibile per evitare lo sconforto.

Ma Dayane scoppia in lacrime: “Sono 6 mesi che non vedo mia figlia, ho perso altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi“.

A consolarla arriva anche Rosalinda. “Non tornano più i suoi 6 anni“, dice la modella tra i singhiozzi.

I fan contro Giulia Salemi

Durante i giorni di down di Dayane Mello, i fan del Grande Fratello Vip sono rimasti molto amareggiati dall’atteggiamento di Giulia Salemi nei suoi confronti. L’influencer ha chiesto alla modella come stava e lei ha replicato “Male“, poi Giulia è uscita dalla stanza. Poco dopo è stata Stefania Orlando a dirsi preoccupata per il fatto che Dayane non si alzasse dal letto, ma Giulia ha replicato: “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…“.

Una frase che ha fatto indignare il web, soprattutto dopo le richieste di attenzioni fatte da Giulia ai coinquilini quando è stata giù di morale.

Tra i vari sostenitori c’è inoltre una guerra in atto per chi delle due meriti di essere la prima finalista del Grande Fratello Vip, con accuse reciproche di avere i famigerati voti dal Brasile a Dayane e di contare su milioni di bot per Giulia Salemi.

Se è vero che tra i due litiganti il terzo gode, chissà chi trarrà vantaggio da queste dinamiche molto “gieffine”.

