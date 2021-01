Mercoledì 20 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda il grande calcio mentre su Canale 5, dopo un buon esordio, continua la messa in onda della fiction Mediaset che racconta lo sfarzo della Milano anni ’70 Made in Italy’. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 20.30, su Rai 1 ad intrattenere il pubblico dell’ammiraglia ci sarà la Supercoppa Italiana con il match Juventus – Napoli. La telecronaca sarà affidata alla coppia Rimedio / Di Gennaro mentre le interviste a bordo campo saranno realizzate da Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi.

Su Rai 2 va in onda il film Qualcosa di Speciale. 2 persone, convinte di poter rinunciare all’amore, si incontrano. Tra loro, scatta immediatamente qualcosa. Riusciranno ad essere onesti con se stessi e a dare una seconda chance ai loro sentimenti?

Su Rai 3 è tempo di una nuova puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 torna la nuova serie Mediaset Made in Italy. La fiction è partita piuttosto bene la scorsa settimana, aggiudicandosi il 13.7% di share. Non male, considerando che ultimamente le serie Mediaset (fatto salvo dei Fratelli Caputo) sono andate piuttosto male. Ora dal Biscione ci si aspetta di mantenere questi numeri e, se possibile, aumentarli nonostante stasera su Rai 1, principale competitor, ci sia una partita davvero importante. A seguire, per continuare a parlare di moda e di eccellenze italiane, andrà in onda Valentino: L’ultimo imperatore.

Il documentario, diretto dal giornalista di Vanity Fair Matt Tyrnauer, racconta gli ultimi anni di attività di Valentino Garavani, ultimo vate dell’haute couture.

Infine su Italia 1 va in onda il film Alice in Wonderland. Tim Burton, alle prese con il grande classico di Carroll, dirige un cast stellare che gli è valso ben 2 statuette agli Oscar del 2011.

Gli altri programmi

Occhi puntati sugli Stati Uniti quelli del canale La7. In occasione della cerimonia di insediamento del neopresidente americano Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, alle 17.00 andrà in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana.

Inoltre la puntata di questa sera di Atlantide – Storie di uomini e di mondi si intitolerà Good morning America. Dopo le accuse di brogli, le minacce di ricorsi e l’assalto al Congresso e l’impeachment di Trump la cerimonia per Biden riuscirà a svolgersi in sicurezza e senza colpi di scena?

Su Rai Movie va in onda Nome di donna, un film di Marco Tullio Giordana che racconta la storia di Nina (Cristiana Capotondi). Nina è una madre single che si trasferisce con la figlia in un paesino della bassa Lombardia.

Lì trova lavoro presso una residenza per anziani di lusso, un luogo elegante e quasi fiabesco. L’aspetto pulito e scintillante nasconde però gli abusi di un capo che pensa di poter disporre come meglio crede delle donne che lavorano per lui.

Per il ciclo Scorci d’autore, su Iris va in onda il film di Oliver Stone Alexander che racconta la storia e l’epopea del conquistatore più famoso della storia.

Infine su Cine 34 va in onda Tutto molto bello, un film che racconta le comiche disavventure di 2 futuri padri interpretati da Paolo Ruffini e Frank Matano.