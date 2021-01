La figlia di Fabrizio Frizzi ha 7 anni, una grande passione per i cavalli e tutto l’amore della sua mamma. Stella è la figlia di Carlotta Mantovan e di uno dei conduttori più amati nella storia della televisione italiana, scomparso ormai quasi 3 anni fa. La bimba sembra avere una passione per fare disegni e il suo ultimo ritratto di famiglia ha commosso i social.

Il commovente ritratto di famiglia: manca papà Fabrizio

Fra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram di Carlotta Mantovan, ci sono anche le prime “opere d’arte” della figlia.

La più recente è stata postata nelle scorse ore e i follower dell’ex modella non hanno potuto trattenersi dal fare i complimenti alla piccola.

Stella, Carlotta, Luna e Bonus, questi i componenti della famiglia che la bimba ha scelto di inserire nel suo ritratto di famiglia. Una mamma che va a cavallo (Bonus) e una figlia che la guarda sorridente dal basso, insieme alla gattina Luna. Un disegno semplice: i contorni delineano le figure familiari e amate e le scritte eliminano ogni dubbio, chiarendo chi sono i componenti del quadretto.

Il ritratto di famiglia di Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi.

Fonte: Instagram

La Mantovan ha accompagnato il post con alcuni semplici hashtag: un cuoricino, “noi”, “family”, “familylove”. Questa è l’idea di famiglia per la piccola Stella. Spicca l’assenza del papà, che ha perso purtroppo da molti anni. Tantissimi i commenti e i cuori sotto l’immagine, fra i quali spunta anche quello di Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Frizzi, da sempre molto vicina a Carlotta e alla sua bimba.

Carlotta Mantovan: una vita dedicata a Stella

Carlotta Mantovan ha 38 anni, quando Fabrizio è venuto a mancare ne aveva solamente 35 e la piccola Stella 5.

Pochi anni fa, ha dovuto dire addio al marito Fabrizio Frizzi, figura amatissima dal pubblico e dai colleghi. Oggi il profilo Instagram di Carlotta è colmo di immagini che la ritraggono sorridente, in compagnia della figlia e degli amici più cari.

Ritrovatasi a crescere una bimba così piccola, dal 2020 ha deciso di allontanarsi momentaneamente dagli impegni televisivi, per occuparsi a tempo pieno di Stella. Insieme sembrano davvero divertirsi molto e, come mostrano le numerose immagini che la donna condivide sul suo profilo, le attività da fare insieme non finiscono mai.

Le tante foto insieme di Stella e Carlotta

Stella è sicuramente uno dei soggetti che Carlotta ama maggiormente fotografare. Gli scatti a lei dedicati su Instagram sono davvero molto teneri. La donna si cura sempre di tutelare la privacy della bambina, il cui volto non è mai ritratto interamente. Per questo motivo, il profilo Instagram di mamma Carlotta è pieno di foto di sorrisi mostrati a metà, di piedini, di manine e di immagini di una bimba ripresa di schiena mentre scopre il mondo e le sue meraviglie: Stella.

In questi giorni, la conduttrice ha mostrato a tutti la gioia nel vedere il mare d’inverno, pubblicando un meraviglioso scatto, in compagnia della bimba, attratta dalle onde.

Carlotta Mantovan al mare con la figlia Stella Frizzi.

Fonte: Instagram

Mamma e figlia non sono unite soltanto dal profondo affetto che le lega. Entrambe sono, infatti, appassionate di equitazione e molto spesso la Mantovan si ritrae sorridente in compagnia di un cavallo dal manto scuro. Anche la piccola Stella nutre un profondo amore per questi animali, come dimostrano le immagini in cui è al maneggio, mentre abbraccia e coccola i pony.

Il costante ricordo di Fabrizio

Scorrendo fra le immagini postate da Carlotta, si trovano alcuni scatti in compagnia di Fabrizio Frizzi, l’uomo che le ha dato il regalo più bello, Stella.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi.

Fonte: Instagram

Dopo averla vista triste e malinconica, in passato, ora sembra aver ritrovato la serenità, impiegando profondo amore in tutto ciò che fa. Qualche tempo fa si vociferava di una possibile collaborazione televisiva in Rai, la rete tanto amata da Fabrizio, ma considerato il suo momentaneo stop lavorativo, potrebbe trascorrere molto tempo prima di vederla in televisione.

Nel frattempo, è probabile che lei e la piccola Stella continuino a contare sull’affetto degli amici conosciuti anche grazie al papà, da sempre al loro fianco, uniti da un legame d’amicizia.