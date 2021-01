Nell’ultima edizione di Temptation Island, Alberto e Speranza avevano deciso di separarsi e di continuare per due rispettive strade diverse, ma a sorpresa, Alberto ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio a Speranza e lei avrebbe detto di sì. I due, insieme da 16 anni, avevano deciso di partecipare al programma per via dei numerosi problemi di coppia. Era stato proprio Alberto che si era avvicinato a Nunzia, una delle tentatrici, e tra i due è scoppiata la passione.

Al momento del falò, Speranza aveva avuto modo di assistere al tradimento e non aveva potuto fare a meno che prendere la decisione di lasciare il suo fidanzato.

Temptation Island… finisce in nozze

Ormai sono passati 3 mesi da quando si è conclusa l’ultima stagione del programma televisivo Temptation Island e tra tutti i concorrenti Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati tra le coppie più discusse dell’ultima edizione e infatti avevano anche lasciato l’isola separati dopo che Alberto era caduto tra le braccia della tentatrice Nunzia.

Non tutto si è però perduto, la dimostrazione è ora il colpo di scena: Alberto ha infatti chiesto a Nunzia di sposarlo, e la risposta è stata più che positiva.



La proposta di matrimonio è stata registrata e confezionata per i social, alla proposta hanno infatti preso parte anche tutti gli altri ex tentatori.

La proposta di matrimonio completa di cast

Alberto ha organizzato una vera e propria proposta di matrimonio in grande grazie ad un supporto “shooting di gruppo” e alla partecipazione degli altri componenti del programma grazie ai quali è riuscito a creare l’atmosfera perfetta e a fare una proposta di matrimonio impeccabile.

Ad aiutare Alberto sono state le note e televisive fidanzate Anna Ascione, Nadia Chahar, Annamaria Laino (che ha spiegato come tutti gli invitati si fossero prima sottoposti ai tamponi rapidi) , Sofia Nesci e Francesca Merra, le quali, con la scusa di uno shooting fotografico, hanno condotto Speranza nella location della proposta di matrimonio.

Proprio sul posto, ad attendere la bella Capasso c’era Alberto Maritato che, dopo una dolcissima dichiarazione d’amore, ha chiesto la sua fidanzata di sposarlo. In un video postato sui social si vede Alberto che risponde ai tanti fan che chiedono che cosa abbia risposto Speranza, lui ha risposto: “Tutti mi state chiedendo cosa mi ha risposto Speranza.

Ve la mostro la mia risposta, sta qui la mia risposta – inquadrando Speranza in macchina con lui – Ragazzi quindi è un sì! Vi abbraccio tutti, anzi ora vi abbracciamo tutti, perché noi abbracciamo sempre insieme. Grazie a tutti!”.

