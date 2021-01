Su Rai 1 prosegue la messa in onda della nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi Mina Settembre. Canale 5 invece trasmetterà una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 arrivano 2 nuove puntate della fiction Rai ambientata a Napoli Mina Settembre. La serie con Serena Rossi sembra essere stata accolta molto bene dal pubblico tanto che gli episodi andati in onda lunedì 18 gennaio hanno quasi doppiato lo share del Grande Fratello Vip.

Una bella rivincita per la Rai che invece non ha ancora trovato l’antidoto giusto per contrastare il successo di C’è posta per Te il sabato sera.

Rai 2 trasmetterà le prime 2 puntate della 3ª stagione di 9-1-1. A seguire La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare le partite della giornata di campionato.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio continua a stupire con i suoi super ospiti: primo tra tutti, la scorsa settimana, l’immunologo e capo dell’istituto statunitense National Institute of Allegri and Infectious Diseases Anthony Fauci ma anche Orietta Berti, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele.

Chi saranno quelli di stasera?

I programmi in onda su Mediaset

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, su Rete 4 va in onda il capolavoro di Steven Spielberg Schindler’s List che racconta gli orrori dell’olocausto e il coraggio di un uomo che non è rimasto indifferente di fronte alla follia del nazismo.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

L’esordio della scorsa settimana dopo la pausa natalizia è stato piuttosto deludente con una media del 12,3% di share. Si è parlato del ‘caso Zenga’ esploso dopo le parole di Andrea al GF Vip e la piccata risposta del padre Walter sui social. Sandra Milo ha presentato il suo fidanzato 37 anni più giovane di lei e si è tornati anche a parlare delle offese di Filippo Nardi rivolte a Maria Teresa Ruta. Questa sera si spera in risultati migliori anche se il ‘pezzo da 90’ Mina Settembre si preannuncia un concorrente difficile da battere.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film Doctor Strange ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel. La pellicola vanta un cast stellare: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams e Tilda Swinton.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena.

Su Rai 4 va in onda il film Before I Go to Sleep. Come le racconta il marito Ben (Colin Firth), in seguito ad un terribile incidente Christine (Nicole Kidman) soffre di amnesia.

Ogni notte va a dormire e il giorno seguente si sveglia senza ricordare nulla. Ad aiutarla c’è il dottor Nash (Mark Strong) che, grazie ad una fotocamera, gira un videodiario quotidiano per registrare i progressi della paziente. Grazie agli esercizi di memoria Christine riuscirà a scoprire l’origine della sua amnesia e che il marito le sta mentendo.

Su Rai Movie va in onda la commedia italiana Un fidanzato per mia moglie con Geppi Cucciari, Luca e Paolo, Ale e Franz.

Su Iris va in onda il film American History X con Edward Norton ed Edward Furlong.

Infine su Paramount Channel andrà in onda Mr.

and Mrs. Smith, il film che, pare, abbia fatto nascere la scintilla tra i 2 attori protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie.