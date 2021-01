Venerdì 22 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La musica che gira intorno, il nuovo programma dedicato al mondo discografico e alle emozioni condotto dalla cantante Fiorella Mannoia. Su Italia 1 Roberto Giacobbo è pronto per condurci in una nuova avventura alla scoperta delle mummie. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo l’ottima partenza di venerdì scorso, con una media di telespettatori pari al 17% di share, su Rai 1 arriva una nuova puntata del programma condotto da Fiorella Mannoia La musica che gira intorno.

Ospiti della seconda serata saranno Tommaso Paradiso, il duo composto da Emma Marrone e Alessandra Amoroso, Zucchero, Giorgia, Brunori Sasa, Ornella Vanoni, Tosca, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e gli attori Marco D’Amore, Alessio Boni, Massimo Ghini, Vinicio Marchioni e Silvio Orlando.

Su Rai 2, a partire dalle 21.20, si comincia con il 3º episodio della 4ª stagione di The Good Doctor intitolato I nuovi specializzandi. A seguire 3 episodi della serie The Resident.

La questione della distribuzione dei vaccini anti-Covid, in un tira e molla tra Domenico Arcuri, regioni, case farmaceutiche e ministro Speranza. Di questo e di molto altro si parlerà questa sera a Titolo V, su Rai 3 dalle 21.20.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi , in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 va in onda, in prima tv, la commedia 10 giorni senza mamma.

Fabio De Luigi interpreta Carlo, un padre assente che dovrà superare una prova molto difficile: gestire i suoi 3 figli senza la moglie che ha deciso di concedersi una meritata vacanza.

Su Italia 1 ci attende una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine. Continuerà il viaggio alla scoperta dei forti di Roma e questa sarà la volta dell’affascinante bunker di Villa Ada. Si indagherà anche lo straordinario mondo delle mummie. Roberto Giacobbo e la sua troupe ci porteranno a Bonito, un luogo che ne ospita una davvero particolare.

Gli altri

E non è venerdì senza la compagnia di Diego Bianchi, Makkox e gli ospiti di Propaganda Live, in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma, come sempre in onda su La7.

Su Rai Movie va in onda il film Sirene, gradevole e delicata commedia che racconta la storia di una donna (Cher) e delle sue due figlie (Winona Ryder e Christina Ricci) che, dopo molti matrimoni ed altrettanti traslochi, si stabilisce a East Port per cercare la stabilità che non ha mai avuto.

Continua la programmazione di Iris in omaggio al celebre attore e regista Clint Eastwood. Questa sera vanno in onda La recluta e Corda tesa.

Su La5 infine vi segnaliamo la brillante commedia dei fratelli Coen con George Clooney e Catherine Zeta-Jones Prima ti sposo, poi ti rovino.