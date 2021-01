È passato ormai tantissimo tempo dall’esplosione dell’affaire Caltagirone-Prati, ma pare che nessuno si ia dimenticato dei “buona primavera”, dei racconti delle colazioni con i figli del fantomatico promesso sposo, delle descrizioni di primi incontri passionali e delle paparazzate misteriose, con un uomo mai visibile in volto e mai visto veramente da anima viva.

A distanza di un anno Pamela Prati, che si era voluta prendere una pausa dai social, ha ricominciato a postare video e foto, soprattutto su Instagram. Uno di questi la mostra in asciugamano dopo la doccia, mentre balla sensualmente mostrando la schiena nuda.

I commenti: “Dove sono i bambini?”

Alcuni utenti però non sembrano particolarmente catturati dalla bellezza della showgirl, e non sono mancate diverse frecciatine che tiravano in ballo Mark Caltagirone. La showgirl non perde però l’occasione per rispondere a tono alle battutine e, ed esempio, a chi le chiede “Ma stai ballando con Mark Caltagirone?” Risponde: “Certo, non lo hai visto?” o addirittura “Ci pensa tua sorella, tranquillo”. A chi tira in ballo i fantomatici figli, chiedendo dove li abbia lasciati, risponde invece: “Con tua zia a giocare a burraco”.

Insomma, si può intuire che per la Prati la questione Caltagirone sia un taglio ancora non rimarginato, ma allo stesso tempo la showgirl sembra voler condire con un po’ di umorismo (anche se tagliente) la sua vita. D’altronde nel post stesso la Prati fa un invito alla spensieratezza: “Prima di andare a dormire…dopo la doccia… BALLATE. Vi sentirete meglio… Sogni D’Oro Amici Miei”.

