Non ha tardato ad arrivare la replica di Milly Carlucci alle parole di Alfonso Signorini rilasciare in quel di Casa Chi. Così infatti, parlando apertamente sull’andamento del reality e ragionando sulla ventura puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il prossimo venerdì, tornando ad avere una seconda prima serata, Signorini non si è fatto remore a dichiarare di non temere affatto la concorrenza di Milly Carlucci che proprio il 29 gennaio tornerà in onda su Rai 1 con Il Cantante Mascherato.

Alfonso Signorini non teme nessuno e lo dichiara senza mezze parole, fiducioso del suo successo, ma dall’altra parte nemmeno Milly Carlucci teme la rivalità e ribatte con la stessa moneta.

Milly Carlucci replica ad Alfonso Signorini

“La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folclore – esordisce così, replicando tono su tono, Milly Carlucci, come riporta DavideMaggio.it – Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari“. Già perché nei fatti, Milly Carlucci sottolinea di essere sempre andata in onda con i suoi programma il venerdì sera, sfatando così l’ipotesi che fosse stata la Rai a indicare il venerdì per ostacolare la vita semplice al Grande Fratello Vip.

È “guerra” promessa per venerdì sera

“Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti – continua la Carlucci – è stata la concorrenza. Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì“. Così la Carlucci risponde a Signorini che dal canto suo voleva “difendere” il suo reality accusando velatamente la Rai di aver fatto di tutto e tentato di battere qualsiasi sentiero pur di dimensionare il successo del suo show.

“Ma non è questo il punto – continua sempre la Carlucci – Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene“. Non rimane che attendere sabato per vedere, dati Auditel alla mano, chi potrà dirsi vincitore di questa aspra polemica televisiva dai toni insidiosi.

