Forte del suo successo, Alfonso Signorini non teme alcuna concorrenza. Come ha ricordato anche nel corso dell’ultima puntata del suo eterno Grande Fratello Vip (che vedrà la fine dopo mesi e mesi solamente il prossimo 1° marzo) da questa settimana sino alla finalissima il reality show occuperà ben 2 prime serate di Mediaset, la classica del lunedì e quella meno solita del venerdì.

E proprio l’appuntamento del “venerdì” potrebbe creare qualche piccolo problema ad Alfonso Signorini che tornerebbe a scontrarsi con un’altra grande della televisione, Milly Carlucci.

GF Vip, Alfonso Signorini non teme rivali

Milly Carlucci torna in televisione e non con Ballando con le Stelle.

Dopo tanta attesa e tantissimi preparativi, la Carlucci è infatti pronta a portare in prima serata, con appuntamento settimanale il venerdì sera, il suo show Il Cantante Mascherata. Inevitabile pensare che lo show, in onda su Rai1, si scontrerà apertamente con il colosso di Mediaset, per l’appunto: il Grande Fratello Vip arrivato alla sua 35esima puntata. Alfonso Signorini, dal canto suo però, sembra non temere minimamente lo scontro e parlando apertamente nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il conduttore si è sbottonato.

Milly Carlucci torna con Il Cantante Mascherato: scopri tutto sul programma

La frecciatina a Milly Carlucci

“La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho“, afferma estremamente fiducioso Alfonso Signorini che non teme che la concorrenza della Rai possa in qualche modo minare il suo show. “Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti…. Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”.

Non ancora pervenuta alcuna risposta da parte della conduttrice Rai che sembra anche lei non temere il rivale in onda su Mediaset, fortissima del successo dell’ultima edizione del suo Ballando con le Stelle.

La contesa per Alessandra Mussolini

E proprio di Ballando con le Stelle si deve parlare dal momento che proprio Signorini ha voluto rivelare come Alessandra Mussolini, fiore all’occhiello del programma della Carlucci nel corso dell’ultima edizione, si fosse sottoposta prima al provino proprio di questa corrente edizione del Grande Fratello Vip. “Alessandra Mussolini la adoro, sa prendere la vita con il sorriso e la leggerezza.

L’ho chiamata molto prima di Milly Carlucci, volevo che partecipasse al GFVip“.

