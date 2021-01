Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, classe 1966, debutta agli inizi degli anni ’90 come valletta e conduttrice televisiva.

Motivo della sua popolarità è anche il turbolento matrimonio con l’attore Andrea Roncato di 19 anni più grande di lei, finito tra reciproche accuse legate a problemi droga e amanti.

Il matrimonio e la fine

Arriva il matrimonio nel 1998 dopo diversi anni di fidanzamento e i due una delle coppie più seguite dal mondo del gossip conquistando copertine e interviste televisive.

L’idillio durò poco perché appena due anni dopo i due si separarono per incompatibilità di coppia, queste le dichiarazioni della Orlando circa la fine del loro matrimonio qualche sera fa al Gf Vip: “Non avevamo più un rapporto da coppia, ci rispettavamo e provavamo affetto, ma me non bastava più.

A lui sarebbe bastato. Di ciò è stata complice anche l’età e i 20 anni di differenza. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori.”

I problemi con la droga

Droga e vita sregolata pare siano le ragioni della fine del loro matrimonio e a proposito di questo riportiamo le dichiarazioni che la conduttrice rilasciò a Verissimo qualche anno fa: “Andrea è una persona molto buona, generosa, un po’ malinconica, ma anche divertente.

Il difetto? Non è fedele. Durante il matrimonio ho sofferto perché lui mi nascondeva delle cose. Ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento, abbiamo sofferto.”

E aggiunge:” Il problema della coca è stato il problema principale del nostro rapporto. Materialmente sono stata io che sono andata via.

Ho pianto molto, ma avevo deciso così. Ci siamo molto amati, ma continuiamo a volerci tanto bene.”

Un presunto amante causa della fine del matrimonio

Forte l’accusa di Roncato che in una recente intervista a Live non è la D’Urso ha dichiarato che l’ex moglie di sua spontanea volontà abbandonò il tetto coniugale dopo aver conosciuto un altro uomo.

Pronta la smentita della Orlando che dalla casa del Gf Vip replica affermando che non fu quella la motivazione principale del suo abbandono e che nonostante le polemiche vorrebbe mantenere un rapporto di stima con il suo ex marito.

La gelosia della nuova moglie

Non pare dello stesso avviso la nuova moglie di Roncato, Nicole Moscariello, la quale pare non aver accolto positivamente il rapporto di affetto che intercorre tra la Orlando e suo marito, motivo per il quale i due negli ultimi anni sembrano essersi persi di vista.

