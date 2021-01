Si consuma l’atteso faccia a faccia tra Andrea Zenga e il padre Walter nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore ritrova il figlio, dopo anni di silenzi: entrambi hanno modo di confrontarsi e di mettere a nudo i propri sentimenti, troppo spesso non palesati. “Se vuoi, quando esci da qua, ci incontriamo io e te“, la promessa dell’ex calciatore al ragazzo.

Walter Zenga incontra il figlio Andrea

La produzione del Grande Fratello Vip ha messo a segno un colpo sinora inimmaginabile. Alfonso Signorini e la sua troupe, infatti, sono riusciti nell’intento di portare a Cinecittà Walter Zenga per un confronto con il figlio Andrea.

Come è risaputo i due hanno rotto i rapporti da moltissimi anni e il ragazzo ha più volte accusato il padre di essere stato assente. Il loro difficile rapporto ha di fatto condizionato la stabilità del ragazzo, con i suoi fratelli che si sono più volte espressi sulla questione.

Dopo anni di silenzi e botta e risposta a distanza, questa volta l’incontro padre-figlio avverrà sotto i riflettori della Casa. L’occasione per loro è quella di confrontarsi e di dimostrare a tutta Italia che, nonostante le incomprensioni e le tensioni in famiglia, permane fra di loro un profondo affetto.

Walter Zenga: “Ti aspetto“

Walter Zenga non ha mai parlato del suo rapporto con il figlio: lo fa per la prima volta questa sera al GF Vip. Andrea viene convocato da Alfonso Signorini in giardino, dove a raggiungerlo c’è il padre. L’ex calciatore, guardandolo dritto negli occhi, si apre come forse non ha mai fatto nei suoi confronti: “Mi hai fatto venire da Dubai fino a qua, perché ho grande rispetto di te e di quello che dici.

Sono convinto che ciò che dici lo pensi, ma non ho mai avuto nella mia vita tutti gli insulti che mi sono preso. C’è una cosa: la verità a mio avviso è quella che viene raccontata. Tu sei un uomo adesso e io sono un uomo come te“.

Il padre di Andrea gli promette: “Ti dico solo una cosa: quando esci da qua ti aspetto, perché io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò quando esci.

Ci vediamo dove vuoi tu, parliamo da uomo a uomo e poi, quale sarà la tua o la mia decisione, la prendiamo insieme“.

Entrambe le porte restano aperte

Il ragazzo prova a spiegarsi al padre: “Forse pretendo qualcosa di troppo per tutto quello che hai vissuto. Io le porte non le ho mai chiuse“. L’ex calciatore ribadisce così di assumersi la responsabilità di non essere stato un padre presente: “È vero, a volte non ci sono stato, però tralasciando tutte le squadre che ho allenato, in Italia non mi sembra che tu mi abbia mai mandato un messaggio. Quindi, a mio avviso, se andiamo in un discorso del genere non ne usciamo.

Io ci sono stato un sacco di volte“.

Andrea gli espone il suo parere con grande convinzione: “Serve la voglia di dire: ‘Voglio conoscere dove vuoi tu, i tuoi amici, quello che fai nella tua vita’. Noi avremmo apprezzato un papà che si interessi alla vita dei figli, e questo non c’è stato“. E aggiunge: “Io la porta aperta te la lascio“.

Il crollo di Andrea

L’incontro tra i due, sebbene abbia lasciato trapelare freddezza a tratti, si conclude con una promessa da parte dell’ex calciatore: “Il passato per me non conta più niente, te lo dico: se vuoi quando esci da qua ci incontriamo io e te“.

Probabilmente non tutto è stato risolto, d’altronde in pochi minuti è impossibile risolvere problematiche che durano da anni. Ma la loro volontà di ritrovarsi lontano dalle telecamere potrebbe portare ad una riconciliazione, quello che entrambi si augurano.

Ma, rientrato in Casa, il ragazzo crolla in lacrime. Non solo per l’incontro appena avuto, ma anche e soprattutto per una lunga serie di silenzi, parole non dette e abbracci non dati che hanno di fatto minato il loro rapporto. Il suo sfogo viene interrotto dall’intervento di Alfonso Signorini, che lo convoca in Confessionale per parlargli a cuore aperto, fornendogli preziosi consigli.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Andrea Zenga: il padre Walter entra nella Casa per un faccia a faccia

GF Vip, Andrea Zenga parla del padre Walter: arriva la replica dell’ex portiere