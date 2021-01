Walter Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con il figlio Andrea, dopo le accuse di essere un genitore assente e il clamore mediatico intorno alle dinamiche interne alla sua famiglia. Dopo anni di attriti e botta e risposta a distanza tra i due, Alfonso Signorini sarebbe riuscito nell’impresa che molti credevano impossibile: portare davanti alle telecamere un loro confronto diretto.

Walter e Andrea Zenga a confronto: l’ex portiere entra nella Casa

Le anticipazioni sulla prossima puntata del GF Vip, in onda venerdì 29 gennaio, rivelano importanti chicche su ciò che il pubblico vedrà in prima serata.

Su tutte domina la notizia di un confronto padre – figlio tra Walter e Andrea Zenga, dopo anni di accuse e attriti intestini. Colpo grosso per Alfonso Signorini, che mette a segno un’altra pagina importante del programma arrivando a far incontrare i due davanti alle telecamere dello show.

Un’impresa dall’esito ancora incerto, perché non è ovviamente chiaro quale sarà l’epilogo del faccia a faccia, ma sicuramente fonte di grande curiosità per i telespettatori del reality.

Le parole di Andrea Zenga al GF Vip

Si potrebbe parlare di un vero e proprio “caso Zenga” alla luce del clamore suscitato dalle parole di Andrea Zenga sul suo rapporto con il padre, e di tutto quello che, a ruota, è andato in onda nei vari salotti televisivi di Canale 5 dopo il suo j’accuse.

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale è stato descritto dal gieffino e dal fratello Nicolò – entrambi nati dalle nozze di Walter Zenga con Roberta Termali – come un genitore sostanzialmente distante e poco presente.

Frasi come “Nei momenti più importanti della mia vita non c’è mai stato“, “Non so cosa significhi avere una figura paterna“, pronunciate dal concorrente del reality, si sono fatte largo tra le maglie del gossip e hanno trovato in Elvira Carfagna e Jacopo Zenga, prima moglie e primogenito dell’ex calciatore, un pubblico contraltare a Domenica Live.

Ora sarà proprio lui, Walter Zenga, a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà e a dire la sua davanti a milioni di italiani.

GF Vip, non solo confronti: un nuovo ingresso nel reality

La puntata del 29 gennaio si preannuncia effervescente sotto molteplici aspetti.

Non solo confronti nella Casa, infatti, perché nel reality è atteso un nuovo ingresso che sicuramente aggiungerà un altro colore all’assetto dello show.

Durante l’appuntamento in prima serata, Alda D’Eusanio entrerà come concorrente del programma, quando manca praticamente un mese alla conclusione (prevista per il 1° marzo). Poi la scelta del prossimo finalista, tra Andrea Zelletta e Piepaolo Pretelli.

