Venerdì 29 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Tra le reti Rai e Mediaset lo scontro è senza esclusione di colpi. La battaglia del venerdì sera vede schierata da un lato Milly Carlucci con Il cantante mascherato, dall’altro Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Esordisce questa sera su Rai1 la seconda edizione dello show Il cantante mascherato condotto, anche quest’anno, da Milly Carlucci. 9 personaggi del mondo dello spettacolo e della musica si esibiranno con sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di maschere che li renderanno irriconoscibili.

Obiettivo del pubblico da casa e della giuria in sala – composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo – sarà quello di indovinare chi si nasconde sotto gli stravaganti travestimenti. Quest’anno ci sarà un Baby Alieno, una farfalla, un gatto, una giraffa, un lupo, un orsetto, un pappagallo, una pecorella e una tigre azzurra. Le coreografie delle esibizioni saranno curate dall’ex ballerino di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro.

Sui social è già partita la caccia agli indizi; chi si nasconderà sotto le maschere?

Su Rai 2 andrà in onda il film Quando le mani si sfiorano. Nella Berlino del ’44, Leyna (adolescente di etnia mista) si innamora di Lutz (figlio di un importante ufficiale delle SS). La relazione rischierà di mettere a repentaglio la loro stessa vita.

Questa sera a Titolo V, su Rai 3 dalle 21.20, si riaccende lo scontro tra stato e regioni. A dominare il dibattito sarà il ‘caso Lombardia’, regione che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, avrebbe ripetutamente commesso errori riguardi l’elaborazione dei dati sui contagi.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e il doppio appuntamento settimanale continuerà fino al termine del programma. Tra le anticipazioni della puntata, quella che ha fatto più rumore è l’atteso confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter dopo le accuse che il figlio ha rivolto al genitore assente.

Stasera su Italia 1 la squadra di Freedom – Oltre il confine ci porterà a Brindisi per conoscere la Cittadella della Ricerca dell’Università del Salento, dove si trova il Centro di Datazione e Diagnostica. Si tratta ti un laboratorio altamente specializzato in grado di stabilire l’epoca dei reperti archeologici in modo preciso e affidabile.

