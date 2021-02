Non si placa la vicenda che vede protagonisti Nunzia De Girolamo, Massimo Giletti e la loro foto che ha scatenato il web. Una trovata non prevista per pubblicizzare il nuovo programma in avvio, che però avrebbe fatto nascere parecchi malumori in casa Rai, soprattutto nei confronti della politica e personaggio tv Nunzia De Girolamo.

La foto di Nunzia e Massimo Giletti

Ciao Maschio è il nuovo talk show in partenza dal 13 febbraio su Rai 1: al timone l’ex Ministro delle politiche Agricole del Governo Letta Nunzia De Girolamo. Il primo ospite del programma sarà il collega conduttore Massimo Giletti, che con la De Girolamo è stato protagonista di una copertina su Chi.

A immortalarli, una foto “divertente e stuzzicante” riprendendo le parole usate per descrivere l’intervista.

Nella foto, Giletti fa per “leccare” la gamba dell’ex ministro. Uno scatto che si è rivelato essere pensato non per la pubblicazione, solo un momento “giocoso” che testimonia l’ottimo rapporto tra i due. Una foto alla quale Giletti non ha dato molto peso, addirittura complimentandosi con chi ha firmato il servizio, ma che starebbe dando qualche grattacapo alla De Girolamo.

De Girolamo e Giletti sul settimanale Chi

Nunzia De Girolamo ripresa dalla Rai?

A rilanciare l’indiscrezione è un sito particolarmente esperto di questo genere di voci degli ambienti dello spettacolo, Dagospia. Il sito riporta infatti che Nunzia De Girolamo sarebbe stata “cazziata” dalla Rai per la foto con Giletti, definita “trash/cringe“. Si parla proprio di “parecchi problemi” per la conduttrice e moglie del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

La foto della “leccata” di gamba di Giletti, avrebbe “creato parecchi malumori” nella Rai, e viene addirittura citata una frase – non è chiaro se una citazione diretta o una parafrasi – che riassume bene il clima che ci sarebbe attorno alla De Girolamo.

“Già le diamo un programma, noi siamo la Rai questa comunicazione non è accettabile” riporta Dagospia. Non il migliore dei modi per iniziare la sua avventura, anche se a livello di comunicazione è un lancio sicuramente efficace per far parlare del programma.

