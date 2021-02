Che all’interno della casa del Grande Fratello Vip un grande problema sia il “linguaggio”, è ormai risaputo e chiaro a chiunque. Non è la prima volta che all’interno della Casa più spiata d’Italia fanno capolino parole scurrili e assolutamente vietate per regolamento. Parole che spesso sono state motivo di eliminazione: pensando a questa sola edizione del Grande Fratello Vip vengono in mente infatti le squalifiche di Stefano Bettarini, Denis Dosio, Fausto Leali, Paolo Brosio.

E anche nel corso della puntata di ieri sera la stessa freschissima new entry, Alda D’Eusanio, ha rischiato di essere cacciata per una parola, salvata in extremis dal pubblico con un televoto flash.

All’indomani dall’ultima puntata si infiamma però ancora la polemica e nel mirino degli utenti ci finisce Carlotta Dell’Isola, fresca di eliminazione, insieme al fidanzato Nello Sorrentino.

Carlotta Dell’Isola tra gioie e dolori

Puntata di grandi gioie e grandi dolori quella di ieri sera per Carlotta Dell’Isola, la concorrente ex Temptation Island, che ieri sera ha dovuto abbandonare la casa dopo la decisione del pubblico espressa attraverso il televoto ma che al tempo stesso ha potuto festeggiare una bella notizia in diretta televisiva.

Prima del verdetto che l’ha consacrata a “nuova eliminata” dal reality, la Dell’Isola è stata infatti raggiunta dal fidanzato Nello Sorrentino.

Evidentemente emozionato, con l’arrivo di Nello Sorrentino nella casa si ha avuto modo di ripercorrere insieme a loro l’intimità della loro storia d’amore tra grandi paure ma anche tanti momenti di divertimento. Una sorta di clip sulla loro storia d’amore cadenzata dalle rivelazioni della Dell’Isola che si è lasciata andare dentro la casa, confessandosi e raccontandosi agli inquilini. Un momento di tenerezza culminato con l’arrivo di Nello Sorrentino che, accompagnato da un mazzo di girasoli, ha così voluto in diretta pronunciare le parole che la fidanzata Carlotta aspettava da tempo.

Arriva così la proposta di matrimonio davanti agli occhi elettrizzati di Alfonso Signorini.

La bestemmia durante la proposta di matrimonio

Qualcosa, però, durante la proposta va storto. Visibilmente emozionato, Nello Sorrentino rivolgendosi alla compagna stava infatti per pronunciare la fatidica domanda ma l’agitazione lo ha fregato. “Amore, lo sai che ti amo tanto, che voglio che sei la donna della mia vita“, ha dichiarato Sorrentino alla compagna e proprio qui è uscito il fumo dalle orecchie dei telespettatori.

Qualche balbettìo per l’emozione e una parola che non è passata in sordina: “Porco ***, me impiccio con le parole“. Tantissimi gli utenti che hanno voluto sottolineare l’accaduto sebbene non possano esserci “conseguenze” dal punto di vista del reality.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, incontro fra le lacrime per i fratelli Zenga: “Siamo una cosa sola”

GF Vip, messaggio misterioso per Pierpaolo Pretelli: “Vincitore già scritto”