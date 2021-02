Al Grande Fratello Vip è in arrivo una sorpresa speciale per Carlotta Dell’Isola, una delle ultime new entry. L’inquilina riceve infatti la visita del fidanzato Nello Sorrentino, che non solo ha l’intenzione di rivederla ma, soprattutto, di chiederle la mano: “Davanti a tutti ti chiedo se mi vuoi sposare“.

Sorpresa per Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola è una delle ultime concorrenti ad essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso è avvenuto a metà dicembre, tuttavia ad oggi è sempre rimasta in ombra e si è mostrata a tratti restia ad interagire con tutti i compagni e ad integrarsi nelle dinamiche del reality.

Di certo la personalità non le manca, come ha ampiamente dimostrato nell’ultima edizione di Temptation Island, alla quale ha preso parte con il fidanzato Nello. La sua spiccata simpatia e il suo carattere irruento sono entrati subito nel cuore del pubblico: a Cinecittà, tuttavia, fatica a spiccare il volo.

Nel corso di questa puntata, però, per Carlotta è pronta una sorpresa davvero emozionante. Infatti proprio lo stesso Nello entra nella Casa e l’intento è davvero spiazzante.

La romantica proposta di matrimonio

In passerella Carlotta ritrova finalmente il suo Nello, che ha pensato per lei a qualcosa di speciale. La ragazza si ritrova immersa in un’atmosfera davvero romantica, tra palloncini a forma di cuore e mazzi di fiori: poi, freezata dalla produzione, incontra il suo fidanzato.

Nello è emozionatissimo nel rivederla: “Sei bellissima, sai quanto ti amo. Sai che ti stimo e ti volevo dire che voglio che tu sia la donna della mia vita“. Dichiarazioni dolcissime che sono solo il preludio della vera bomba che è pronto a sganciare: “Guarda che sorpresa che ti ho fatto.

Adesso sto qui e davanti a tutti ti chiedo se mi vuoi sposare“.

Una volta sfreezata, Carlotta gli risponde di “sì” con grande gioia. L’inginocchiamento da parte Nello non ha potuto verificarsi a causa del distanziamento sociale previsto dalle norme anti-Covid. Ma il ragazzo rassicura la sua Carlotta: “Mi metterò in ginocchio quando ci vedremo. Voglio abbracciarti ma adesso non si può. Amore, sai che ti amo tanto“.

