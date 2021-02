Al Grande Fratello Vip è tempo di nuove eliminazioni, ad un mese esatto dalla finale. Al televoto ci sono 4 volti femminili, più o meno apprezzati dal pubblico: Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Questa sera arriva l’atteso verdetto, che vede costretta una di loro a lasciare i giochi.

Un televoto tutto al femminile

Sono 4 volti femminili a contendersi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Le nomination realizzate dai concorrenti nella puntata di venerdì scorso hanno indirizzato al televoto Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola.

A poche settimane dalla finalissima i giochi entrano sempre più nel vivo e, d’ora in avanti, ogni verdetto può pesare come un macigno. Come quelli che hanno portato Dayane Mello prima e Pierpaolo Pretelli poi ad essere i primi finalisti ufficiali di questa intramontabile edizione.

Ma, ritornando al televoto, i giochi vengono chiusi questa sera. La Ruta è ormai una veterana delle nomination ed è entrata nel cuore dei telespettatori per la sua semplicità e simpatia. Anche Giulia Salemi sta appassionando il pubblico, specie per la sua storia d’amore con Pierpaolo.

Molto più dubbio il destino di Samantha e Carlotta, due degli ultimi ingressi: c’è chi scommette che a dover lasciare la Casa sia proprio una di loro due.

Carlotta Dell’Isola eliminata

Anche questa sera i verdetti vengono snocciolati uno dietro l’altro. I primi riguardano, come sempre, i concorrenti che sono stati premiati dal volere dei telespettatori. E la prima a scamparla è, ancora una volta, Maria Teresa Ruta: anche questa volta il pubblico ha voluto salvarla. Il secondo nome ad essere salvo è quello di Samantha De Grenet.

Restano quindi in lizza Giulia Salemi e Carlotta Dell’Isola.

L’ultimo verdetto, annunciato da Alfonso Signorini, vede ufficialmente eliminata Carlotta Dell’Isola: è lei a dover abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà. Resta l’amaro in bocca per dover lasciare il gioco, ma l’assoluta gioia per aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Nello. Pochi istanti prima del verdetto, infatti, la romantica richiesta è avvenuta in passerella, dove il ragazzo le ha chiesto la mano. Per Carlotta è la vera vittoria.

