Nelle ore più calde della crisi di Governo – tramontato il mandato esplorativo di Fico sulla prospettiva di una maggioranza parlamentare sulle “macerie” del Conte bis – i riflettori si sono (ri)accesi su Mario Draghi e sull’orizzonte di un suo incarico da premier. Stesso copione di quando, nel 2018, l’ombra di un suo approdo a Palazzo Chigi aveva scatenato la reazione della moglie, Serena Cappello, che ai microfoni dell’Ansa rispose così: “Lui non lo fa il governo, non è un politico“. Chi è la donna al fianco dell’ex Presidente della Bce?

La sua biografia racconta di un’unione longeva, ma anche molto altro.

Chi è Serena Cappello: la biografia

Maria Serenella (Serena) Cappello è la moglie di Mario Draghi, ex governatore di Bankitalia ed ex presidente della Bce convocato al Quirinale da Mattarella per trovare uno sbocco dopo la crisi del Governo Conte bis.

Stando alle poche informazioni emerse sulla sua biografia, come riporta Tpi, emerge il suo essere discendente di Bianca Cappello, consorte di Francesco de’ Medici, Granduca di Toscana, quindi proveniente da una famiglia di nobili origini.

Dopo gli studi in lingue, si sarebbe affermata come esperta di Letteratura inglese, ed è alla famiglia che avrebbe dedicato gran parte del suo tempo dopo le nozze con Draghi.

Il matrimonio con Mario Draghi: vita privata e figli

Il matrimonio con Mario Draghi è senza dubbio l’aspetto dominante tra i dettagli emersi sulla vita privata di Serena Cappello. La coppia si è sposata nel 1973, e il loro amore ha dato prova di resistere agli urti del tempo.

Si sarebbero incontrati per la prima volta grazie ad alcuni amici comuni, e dalla loro unione sono nati due figli.

Si tratta di Federica Draghi, che sarebbe dirigente di una multinazionale che opera nel campo delle biotecnologie, e Giacomo Draghi, trader finanziario con un percorso alla Morgan Stanley.

Mario Draghi e la moglie Serena Cappello nel 1992

Approfondisci

Mario Draghi al governo: scatta il totoministri

Governo, Mattarella ha scelto Draghi: lo scenario del governo tecnico