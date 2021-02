Un inizio di puntata diverso dal solito per Antonella Clerici, che questa mattina ha salutato il pubblico della sua trasmissione È sempre mezzogiorno in una maniera diversa. Dopo aver ceduto il posto all’edizione speciale del TG1 per seguire l’arrivo di Mario Draghi al Colle, la conduttrice ha riconquistato il suo spazio, condividendo un messaggio speciale proprio per il premier incaricato.

È sempre mezzogiorno sospeso per il TG1

Antonella Clerici è un volto storico della tv italiana e esattamente per questo motivo il suo ritorno, dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, è stato accolto di buon grado dei suoi fedeli spettatori.

Proprio a loro, la conduttrice ama rivolgersi sempre in maniera sincera, condividendo gioie e dolori del mestiere. I suoi abituali saluti a inizio trasmissione sono tornati ad accogliere ormai da qualche mese gli italiani all’interno del suo nuovissimo salotto televisivo. Tuttavia, i fan di Antonella Clerici potrebbero essere rimasti delusi dalla sua assenza televisiva nella giornata del 3 febbraio.

Ieri infatti la trasmissione non è andata in onda, per lasciare spazio all’edizione speciale del TG1, dedicata alla convocazione di Mario Draghi al Quirinale.

Gli auguri speciali della Clerici a Draghi

Dopo aver ceduto il passo all’informazione istituzionale, Antonella Clerici è ritornata a occupare il suo posto nell’orario che da anni predilige. Prima di accogliere gli ospiti fissi del programma, però, Antonella ha voluto soffermarsi sul motivo dell’assenza del giorno precedente.

“Facciamo tanti in bocca al lupo a Mario Draghi che ha un curriculum di tutto rispetto” ha affermato la Clerici, volendosi mostrare al di sopra delle parti politiche. La donna ha parlato di “senso civico nel sostenerlo”, alludendo all’importante compito che spetta al politico incaricato di guidare il paese.

Le previsioni della conduttrice

Non è la prima volta che Antonella Clerici manifesta pubblicamente il suo sostegno per Mario Draghi. Come da lei stessa ricordato infatti, già qualche anno fa la conduttrice sperava di poter presto vedere affidati importanti incarichi al politico. Sembra infatti che le sue previsioni via Twitter siano state avverate, quando diceva “Mario Draghi, un vero leader. Speriamo di vederlo presto in incarichi importanti“.

Lo pensavo allora, a maggior ragione ora https://t.co/We4ZdyCOfT — Antonella Clerici (@antoclerici) February 2, 2021

“Non è la trasmissione giusta”

Un messaggio insolito per Antonella Clerici, che raramente si occupa di argomenti politici preferendo invece dare quanto più spazio possibile ai contenuti del suo programma.

“Non è la trasmissione giusta” ha ammesso la conduttrice, ricordando che È sempre mezzogiorno nasce per parlare di cucina, lifestyle e tutorial. Concludendo però, Antonella ha precisato che la scelta di introdurre questo messaggio di auguri deriva dal fatto che il suo programma è fortemente legato alla quotidianità.

“Io vi relaziono sempre di tutto!” ha dichiarato, prima di accogliere in studio gli esperti che l’accompagnano nella conduzione del programma, dando il via alla trasmissione. Chissà se, nonostante gli impegni del momento, Mario Draghi riuscirà a trovare un attimo di tempo per ringraziare la conduttrice o magari anche l’altro celebre conduttore ed ex compagno di scuola del premier incaricato.

