Alda D’Eusanio è di nuovo al centro delle polemiche per le sue uscite nella Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice è già stata a rischio eliminazione per le frasi razziste, su cui si è espresso anche Enock Barwuah, ex gieffino e il fratello Mario Balotelli. Sul tema televisione, D’Eusanio ha molto da dire e ha cominciato con il suo giudizio su Maria De Filippi, che ha letteralmente gettato la produzione nel caos. Ora la conduttrice torna a parlare e nel suo mirino c’è la Rai.

Alda D’Eusanio, il commento sull’eutanasia

Alda D’Eusanio racconta la burrascosa fine del suo rapporto con Viale Mazzini, per cui ha condotto diversi programmi di punta come La vita in diretta e L’isola dei famosi.

La rottura si è consumata nel 2013, proprio mentre era in veste di opinionista a La vita in diretta, quando ha espresso il suo punto di vista sull’eutanasia. Parlando con la famiglia di Max Tresoldi, che stava facendo una terapia riabilitativa dopo 10 anni di coma, ha dichiarato: “Per me quella non è vita, impazzirei“.

Portata di peso fuori dagli studi

Dopo quel commento, la conduttrice ha visto il regista che le faceva segno di tagliare.

“Mandano la pubblicità, vengono due persone, mi prendono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciano via“, dichiara Alda D’Eusanio. Avrebbe poi visto il conduttore che diceva: “Noi ci dissociamo da quanto detto da Alda D’Eusanio“. A quel punto la conduttrice spiega che il giorno dopo sarebbe uscito su Avvenire con un duro attacco contro di lei: “Mi dice che non solo io non sono degna di parlare ma di pensare“.

La difesa di Alda D’Eusanio

La conduttrice, all’epoca, ha replicato alle accuse della testata con una lettera in cui ha espresso rimorso per aver causato dolore alla famiglia di Tresoldi.

D’Eusanio tuttavia si difese, dichiarandosi consapevole di aver espresso un pensiero su “un argomento controverso e delicato“, ma di essere stata fraintesa “anche perché non mi è stato dato il tempo per argomentarlo, anzi mi è stata tolta la parola, è stato mandato in onda il blocco pubblicitario e sono stata invitata a lasciare lo studio perché l’argomento si era concluso. Ho sbagliato, ma come si può vedere dal video non ho offeso la sensibilità altrui, né tantomeno criticato o giudicato un percorso diverso dal mio“.

