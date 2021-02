Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 1 febbraio, si saprà sicuramente il destino della giornalista Alda D’Eusanio, già a rischio eliminazione. Non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua squalifica ad appena 3 giorni dall’ingresso in Casa, questo almeno se la produzione adottasse gli stessi provvedimenti visti quest’anno. Contro la D’Eusanio si è scagliato Mario Balotelli, che ne ha invocato il ban a vita dalla televisione.

Alda D’Eusanio verso la squalifica dal GF Vip

Se non è record, poco ci manca. Bisognerebbe infatti mettersi lì e guardare attentamente l’orario di entrata e (probabile) uscita di Alda D’Eusanio dalla Casa del GF Vip, per poi confrontarla con quella, per esempio, di Stefano Bettarini.

L’ex calciatore infatti pochi mesi fa ha subito simile sorte: entrato di venerdì, eliminato il lunedì dopo per una bestemmia – squalifica mai digerita dall’ex della Ventura, che è in causa con il GF Vip.

La D’Eusanio, entrata 3 giorni fa nella Casa, rischia lo stesso per aver detto “Perché, vedi qualche ne*ro?“, mentre si parlava di cucina. Una frase che non è passata inosservata e che ha, inevitabilmente, sollevato una polemica.

Insulti della D’Eusanio, intervengono “i Balotelli”

Tra le voci più critiche, è emersa quella del calciatore Mario Balotelli, fratello del concorrente eliminato Enock Barwuah. I due non sono nuovi a reazioni forti quando si tratta di stigmatizzare e condannare comportamenti e frasi simili, sensibilizzando sui temi del razzismo. Enoch inoltre era stato la “causa” dell’altro caso simile al GF Vip 20/21, costato la squalifica a Fausto Leali.

In questo caso, Balotelli ha tuonato dal suo profilo Instagram: “Mio fratello Enock mi ha fatto notare l’uscita di questa persona.

La mia domanda è ovvia: perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?“. Quindi Balotelli – a sua volta al centro di polemiche per una frase sessista a Dayane – ha aggiunto la dura richiesta nei confronti della D’Eusanio: “Fuori da qualsiasi programma a vita“.

Le parole di Enock contro la D’Eusanio

Sulla vicenda si è espresso anche Enock, parlando apertamente di “Schifo!”. L’ex gieffino ha detto, dai suoi profili ripresi in queste ore da numerose fonti: “Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone“.

La squalifica di Alda D’Eusanio dovrebbe essere “scontata”, tanto quanto sarebbe stata evitabile l’uscita di cattivo gusto della giornalista, appena entrata e già con le valige in mano.

