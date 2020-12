Non accenna a placarsi la polemica sollevata da Stefano Bettarini, l’ex calciatore e recente concorrente del Grande Fratello Vip 2020/2021. Dopo essere stato squalificato per bestemmia, Bettarini si è messo il coltello tra i denti e ad ogni occasione attacca il programma e le sue meccaniche in fatto di provvedimenti. Ora, ha annunciato anche di essere già in causa con il Grande Fratello Vip. Dalla sua parte, si sono schierati anche altri squalificati “di lusso”.

Bettarini squalificato dal GF Vip

Neanche il tempo di disfare la valigia: tanto è durata l’esperienza al GF Vip di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura passato come una meteora nel programma di Alfonso Signorini.

Poco dopo il suo ingresso, infatti, Bettarini si è espresso con una frase che la produzione ha ritenuto essere una bestemmia, mentre l’ex calciatore si è difeso così: “Ho usato un intercalare toscano, non una bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché“.

Poche settimane dopo, è tornato alla carica, accusando la produzione di aver danneggiato la sua immagine con quel provvedimento. Nessuno lo vorrebbe più nei programmi, neanche di sport, e in più lo stesso Bettarini ha sollevato dubbi sul reale perchè della sua espulsione: “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione.

Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa“.

GF Vip, Stefano Bettarini gli fa causa

Ora, il colpo “di grazia” alla polemica, che inizia ad assumere tutt’altra prospettiva. Nel suo account Instagram ha pubblicato il passaggio dell’ultima puntata del GF Vip in cui Pupo commenta i provvedimenti in caso di gravi offese.

Il riferimento è alle frasi di Samantha De Grenet a Stefania Orlando, ma si è inserito Bettarini riprendendo l’opinonista: “Ci voleva forse Pupo a ribadire cose tanto palesi quanto veritiere?“. Il cantante infatti si è detto non d’accordo con alcuni provvedimenti.

Nei commenti, qualcuno si è schierato a favore di Bettarini, tanto da suggerire di unirsi ad altri squalificati per far causa al GF. Quindi, la risposta dell’ex calciatore che ha spiazzato tutti: “Non so gli altri, ma io sono già in causa“.

Poi ha aggiunto: “Le verità sono scomode quando escono, quando ci sono giochi di potere“. E a chi gli ricorda il contratto, risponde: “Dice tutto il contrario di tutto: possono squalificarti per una parolaccia, o per una NON bestemmia, o per un linguaggio poco consono al programma. Praticamente ti possono cacciare per quello che vogliono loro“.

Guarda il video

Contro il GF Vip anche Filippo Nardi e Salvo Veneziano

Sotto al post di Bettarini, sono intervenuti altri concorrenti del GF squalificati, sia quest’anno che nella scorsa edizione. L’ultimo in ordine di tempo è stato Filippo Nardi, cacciato per le sue frasi sessiste su Maria Teresa Ruta.

Il doppio ex gieffino scrive: “Il contratto dice che un’eliminazione è valido per ‘un comportamento fuori dallo spirito del gioco’, ovviamente deciso da loro“. Poi aggiunge, prima di polemizzare con chi gli dà contro: “Purtroppo nessuno precisa cosa sarebbe esattamente lo spirito del gioco, quindi ridere, piangere e limonare sembrerebbe lo spirito del gioco a quanto pare, litigare ed ironizzare no, boh? Peccato, mi stavo divertendo“.

Altro commento che farà molto discutere è quello di Salvo Veneziano, che nella scorsa edizione si è reso protagonista di altre frasi sessiste che gli sono costate la squalifica e una lunga scia polemica.

Da lui ricordata così: “Sono 12 mesi che ribadisco sempre la stessa cosa, e tutto ciò che ribadisco è rinchiuse in due numeri e due parole: 2 PESI 2 MISURE“.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Stefano Bettarini sulla squalifica: “Qualcuno non ha gradito potesse saltar fuori”