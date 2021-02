Il travagliato rapporto tra Andrea Zenga e il padre Walter si arricchisce di un nuovo tassello. Questa sera, al Grande Fratello Vip, il concorrente viene a conoscenza di nuove dichiarazioni che l’ex calciatore ha rilasciato ad Alfonso Signorini. “A me sta bene ogni decisione“, le parole del padre: immediata la sua risposta.

Nuove sorprese per Andrea Zenga

Andrea Zenga è indubbiamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip più chiacchierati delle ultime settimane. Al centro dell’attenzione, in particolare, vi è il rapporto difficile con il padre Walter e quello, speciale e solido, con i fratelli.

Il Vippone ha ricevuto nella Casa due visite importanti nel corso delle scorse puntate. Prima ha avuto un serrato confronto con papà Walter: apparsi freddi e distaccati, i due si sono ripromessi di trovarsi a tu per tu per discutere del loro rapporto. Decisamente più positive le emozioni vissute nell’incontro con il fratello Nicolò della scorsa puntata.

Questa sera, però, pare aggiungersi un nuovo tassello sulla questione. Il ragazzo viene messo al corrente di nuove dichiarazioni da parte del padre, alle quali risponde con profonda trasparenza.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista proprio ad Alfonso Signorini in cui rivela come vede il rapporto in futuro con il figlio Andrea: “Ho commesso errori, lo ammetto. Avrei potuto fare di più ma Andrea deve iniziare a pensare con la sua testa. I genitori devono compiere il primo passo, ma i figli possono anche fare una telefonata. A me sta bene ogni decisione: se nella sua testa non sono un padre perfetto, lo accetto. Ricordo la loro infanzia con grande affetto, con i miei errori, da padre che ha sbagliato, ma che ha sempre amato i suoi figli“.

Il ragazzo appare tranquillo, seppur deluso dal fatto che determinate dichiarazioni sperava gli venissero rilasciate dal vivo, quando hanno avuto il confronto a tu per tu: “Qualche parola che leggo mi sarebbe piaciuta sentirla dal vivo. La possibilità di rivederlo gliela darò, spero che riusciremo a venirci incontro senza rinfacciarci il passato, ma creare qualcosa di nuovo da uomini in primis e poi, se si riuscirà, da genitore e figlio. La volontà c’è“. Il ragazzo rinnova così il desiderio di ricucire il rapporto.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

Walter Zenga: il retroscena sul misterioso assegno da 60mila euro ad Andrea e Nicolò

GF Vip, incontro fra le lacrime per i fratelli Zenga: “Siamo una cosa sola”