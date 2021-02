La vita all’interno della casa del Grande Fratello Vip non si respira più la stessa atmosfera giocosa e ilare da quando la terribile notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha impegnato i pensieri di tutti e non solo della modella. Tutti i coinquilini, sia dentro che fuori, e tutto lo staff del reality ha infatti espresso immediata vicinanza alla modella brasiliana. Un calore tale da aver spinto i concorrenti della casa a mettersi d’accordo per abbandonare il gioco tutti insieme e lasciare la vittoria finale alla Mello.

E proprio parlando di Dayane Mello, mettendo mano doverosamente al regolamento del reality, è stata data la possibilità di seguire la veglia funebre del fratello scomparso Lucas attraverso un cellulare.

GF Vip, Dayane Mello videochiama la famiglia

Di norma a nessun concorrente sarebbe né permesso né concesso utilizzare il cellulare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, tantomeno fare una videochiamata. Eccezion fatta ovviamente però per Dayane Mello, la giovane modella brasiliana che nella giornata di mercoledì è stata raggiunta dalla notizia della morte del fratello Lucas, di appena 27 anni, morto a causa di un incidente stradale in Brasile.

Lo strappo alla regola per Dayane

A dare conferma di quel che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato il quotidiano brasiliano O Globo che ha riferito sui fatti. La testata brasiliana conferma infatti come alla modella sia stata data la possibilità, nella giornata di ieri, di videochiamare i genitori e in particolare il padre, che condivideva con il fratellastro Lucas, il fratello Juliano che è stata anche la persona che ha anche dato notizia alla Mello della morte del fratello.

Al momento la Mello si trova ancora nella casa del Grande Fratello Vip dove ha deciso di stare un po’ per l’impossibilità di volare in Brasile a sostenere la sua famiglia e un po’ per essere attorniata dall’amore e dal calore delle persone con cui sta condividendo questa esperienza da ormai più di 4 mesi.

