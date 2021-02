Per la prima volta si racconta a Verissimo uno dei volti più amati della fiction italiana: Anna Valle. L’attrice concede un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin, dalla famiglia alla prestigiosa vittoria a Miss Italia, sino al rapporto con i social. E, focalizzandosi proprio su questo, ha rivelato di aver subito un furto d’identità online.

Anna Valle: da Miss Italia a regina delle fiction

Il suo talento e la sua eleganza le hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori con fiction di grande successo, da La Compagnia del Cigno a Vite in fuga, da Le stagioni del cuore a Sorelle.

Anna Valle è sicuramente uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo, una delle regine della fiction all’italiana. Ma prima di diventare icona televisiva fu anche modella e nel 1995 fu eletta Miss Italia.

Protagonista in tv, Anna Valle ha però sempre voluto restare discreta e lontana dalle chiacchiere e dai gossip. La sua riservatezza è testimoniata anche dall’assoluta assenza dai social, come ha ribadito di recente mettendo a tacere le voci su una sua presunta malattia.

“Non possiedo nessun profilo social“, la sua risposta per tranquillizzare i fan allarmati per le sue condizioni di salute. Poche anche le interviste cui ha preso parte: questa volta, però, ha voluto fare un’eccezione e nel salotto di Verissimo si racconta a 360°.

Miss Italia? “Mi ha stravolto la vita“

Il rapporto con la sua famiglia è sempre stato speciale, anche dopo la separazione dei genitori quando lei era piccola. Spesso e volentieri l’attrice aiutava la madre in uno storico negozio di abiti di sposa e cappelli da cerimonie: fu lì che avvenne un incontro importantissimo.

La Valle spiega: “Un giorno è arrivato questo amico di famiglia, agente di Miss Italia, e ha chiesto a mia mamma se volevo partecipare alle selezioni siciliane. Al primo anno ero molto timida e non me la sentivo. Mamma mi disse: ‘Scegli tu?’. Per due anni dissi di no, al terzo accettai e vinsi“.

La vittoria al più importante concorso nazionale di bellezza ha di fatto dato una svolta alla sua vita: “Mi ha stravolto la vita perché non me l’aspettavo e non sapevo che cosa avrei fatto da grande, frequentavo il primo anno di università.

Quando ho vinto il concorso ho incontrato anche delle bellissime persone e sono diventate parte integrante della mia famiglia. Mi ha stravolto la vita e mi ha dato il ‘la’ per capire dov’era la mia strada“.

L’attrice vittima di un furto d’identità

L’attrice successivamente spiega il suo rapporto di amore-odio con i social. Di recente è stata vittima di un furto di identità, per mezzo del quale un utente fake si è spacciata per lei sui social e condividendo notizie inventate. L’occasione di questa intervista è quella di ribadire, ancora una volta, che non possiede alcun profilo: “Io non sono un anti-social, non ho niente contro i social, sono uno strumento importantissimo.

Ma io non ho una mia pagina social, un mio profilo, perché non è una cosa che mi appartiene“.

E conclude: “Quando chiudo la mia giornata lavorativa, non entro a casa per postare delle cose che riguardano la mia vita quotidiana. Ma se non ti appartiene lo faresti come un dovere“.

