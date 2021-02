Nelle ultime due settimane all’interno del Grande Fratello Vip ha preso piede un sottoprogramma altrettanto di successo e in grado di richiamare pubblico e audience. Si tratta del Tommazo Zorzi Late Show, durante il quale vengono ospitati concorrenti, giochi come “Gira la Ruta” e altri momenti più piccanti. Nella puntata di ieri, alcuni vip hanno confessato di aver fatto esperienza di ménage à trois, orge e altro.

Tommaso Zorzi Late Show: ospiti Giulia e Rosalinda

Nella puntata di ieri del nuovo gioco format che ricalca i late show americani, e che potrebbe garantire un futuro televisivo fuori dalla Casa per il suo host, Tommaso Zorzi, si sono sedute per prime Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. Il battesimo del fuoco è stato con il gioco shot shock: una versione di “ce l’ho, mi manca”, in cui chi non ha fatto una certa cosa doveva bere un frappè fatto di ceci, alici, carne in gelatina, tonno, miele, salsa di pomodoro e patatine fritte.

Tra le domande fatte, alcune sono state più soft, come “me l’avete chiesto in tanti, ma non era vero” (che fa riferimento alle tecniche da influencer), o “mentire sulla carta d’identità“, altre invece sono state decisamente più piccanti. Tra questa, Giulia ha pescato “ménage à trois“, ovvero sesso a tre. Giulia e Rosalinda hanno dovuto bere l’intruglio, ma non Tommaso Zorzi che ha così confessato di averlo fatto. “Scusa mamma, sono una ragazza moderna” è stata la sua battuta.

IO NON BEVO. SCUSA MAMMA, SONO UNA RAGAZZA MODERNA ⚰️⚰️⚰️ #TZLATESHOW pic.twitter.com/4U0S0W8dJG — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 10, 2021

Giulia Salemi invece ha dovuto bere quando è stato pescato il bigliettino “limonare duro con uno sconosciuto“.

Gli sguardi di Pierpaolo Pretelli in quell’occasione, specie dopo la scenata di gelosia fatta alla Salemi solo poco prima.

Orge per Andrea Zelletta e Zenga

Il programma di Tommaso Zorzi, che sembra essere riuscito a riappacificare almeno un po’ gli animi tra lui e la Salemi, è poi proseguito con altri ospiti, tra cui Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Anche loro hanno preso parte a giochi come “acqua in brocca”, ma anche svelato alcuni aspetti piccanti delle loro esperienze sessuali, che non sono sfuggite e stanno facendo il giro della rete.

Andrea Zelletta ha infatti rivelato di aver fatto 2 orge, una con altre 2 donne e un’altra invece con una donna e un’altro uomo-

RENDO UN SERVIZIO ALLA COMUNITÀ:

– Crocc ha fatto 1 orgia F+M e 1 F+F e gli sono piaciute entrambe allo stesso modo

– Zenga orgia 9 uomini (compagni di squadra) + 4 donne

Gay vibes in da house🔥#gfvip #tzvip #sovip #zorzando #viperelle #tzlateshow #crocc #zenga #viperelle — Il tè delle sciure (@iltedellesciure) February 11, 2021

A “surclassarlo” però è stato il mite Andrea Zenga, che ha rivelato anche lui di aver partecipato ad un orgia, ma con ben 9 uomini suoi compagni di squadra e 4 donne. Un aspetto di lui, questo, che in rete ha fatto circolare parecchie reazioni sconvolte e divertite, di chi non si aspettava assolutamente questo tipo di esperienza dal “cucciolone” della Casa.

