Sono pochissime le informazioni che circolano in questo momento su quanto recentemente accaduto al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sembra infatti, secondo quanto reso pubblica in una nota proprio da Forza Italia, che Silvio Berlusconi sia accidentalmente caduto e successivamente ricoverato in una clinica di Roma.

Silvio Berlusconi ricoverato dopo una caduta

Brutta disavventura per Silvio Berlusconi che nella giornata di ieri, mentre si trovava nella sua residenza romana sull’Appia Antica, Villa Grande, sarebbe accidentalmente caduto in casa. Un incidente domestico forse – non è stato reso noto nulla di quanto accaduto – che però ha comportato l’immediato trasferimento del leader di Forza Italia nella Clinica La Madonnina per essere subito sottoposto ad accertamenti.

Dopo il ricovero a Roma il rientro a Milano

Ne dà comunicazione una nota del suo partito, di cui è il leader, Forza Italia: l’ex presidente del Consiglio, dopo aver passato alcune ore della notte nella clinica romana sarebbe stato poi costretto a rientrare a Milano. Secondo quanto emerso da fonti vicine all’ex premier, Berlusconi avrebbe subito, cadendo, una contusione al fianco. Il viaggio per Milano è arrivato dopo le sue ufficiali dimissioni dalla clinica di Roma e al momento si troverebbe già nella sua dimora milanese “al lavoro“, fanno sapere i colleghi di Forza Italia, in vista del voto al Parlamento Europeo. Solo una brutta caduta e ovviamente molto spavento per Berlusconi, il politico di 84 anni che non più di qualche mese fa era stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus.

L’incontro a Roma con Mario Draghi durante le consultazioni

La sua trasferta romana era stata obbligata alla luce dell’incontro che lo stesso Berlusconi ha avuto martedì scorso con Mario Draghi, nel corso delle consultazioni con i partiti per passare al vaglio la fiducia nei confronti di quello che sarà il futuro governo tecnico dell’Italia, all’indomani di una profonda crisi generata a monte dal ritiro delle ministre di Italia Viva, da parte del leader Matteo Renzi, dall’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte.

