Il tampone per il Coronavirus di Silvio Berlusconi sarebbe negativo: filtrano novità sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia che, in attesa di sottoporsi a nuovi accertamenti, potrebbe presenziare al matrimonio del figlio Luigi.

Berlusconi, il ricovero per Coronavirus al San Raffaele

Era il 2 settembre scorso quando Silvio Berlusconi, 84 anni, veniva trasferito al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Una notizia che al principio aveva fatto allarmare gli ambienti vicini all’ex presidente del Consiglio, considerato in tutto e per tutto un soggetto ad alto rischio alla luce della sua età e delle sue patologie pregresse.

Dopo il suo ricovero si sollevò un polverone attorno alla sua famiglia, in particolare attorno alle figlie, accusate di aver fatto da untrici del padre.

Berlusconi: “L’esperienza più terribile della mia vita“

Accertata la polmonite bilaterale, Silvio Berlusconi era stato posto come “sorvegliato speciale” all’interno del San Raffaele, nelle mani del medico Zangrillo che quotidianamente ha informato sulle condizioni del politico. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta“, aveva dichiarato Berlusconi dal San Raffaele, ancora ricoverato, l’8 settembre scorso, definendo il Coronavirus come una delle esperienze più brutte della sua vita.

Il 14 settembre scorso, la buona novella: dopo 11 giorni di ricovero e severo monitoraggio, Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale sebbene il suo tampone risultasse ancora positivo al Covid-19, motivo per cui si era deciso per il suo isolamento nella sua dimora ad Arcore.

Berlusconi: il tampone è negativo

Dopo giorni, come da prassi, il leader politico si è sottoposto ad un nuovo accertamento al fine di accertare la sua guarigione.

Di questi momenti la notizia che anche il secondo tampone dell’ex premier, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, è risultato essere negativo. Adesso per Berlusconi si attende un nuovo test naso faringeo per confermare la sua negatività. In questo caso, Berlusconi potrebbe pensare anche di prendere parte al ricevimento matrimoniale del figlio Luigi, prossimo a sposare la compagna Federica Fumagalli.

