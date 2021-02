Al Grande Fratello Vip tiene banco la crisi nel rapporto tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. I primi due hanno infatti mosso alcuni dubbi sull’autenticità della Ruta, che non viene vista di buon occhio nemmeno da un ex concorrente: Cristiano Malgioglio. In un acceso dibattito in studio, il paroliere attacca la conduttrice senza mezzi termini.

Maria Teresa Ruta sotto scacco

Maria Teresa Ruta, negli scorsi giorni, ha ricevuto alcune critiche al Grande Fratello Vip per i suoi comportamenti considerati inautentici. A muoverle questa accusa sono nientemeno che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, vere e proprie colonne nell’esperienza della conduttrice e giornalista a Cinecittà. Al centro dei dissapori l’incontro della Ruta con il cantante Francesco Baccini della scorsa puntata, durante il quale entrambi hanno chiarito la propria posizione sul un flirt avuto in passato. Baccini, sotto alcuni punti di vista, ha di fatto sbugiardato parte del racconto che la ‘Vippona’ fece nella Casa.

Queste piccole bugie hanno di fatto posto alcuni interrogativi nei concorrenti, con Zorzi che non ha esitato nel votarla nelle successive nomination per questa mancanza di trasparenza e verità. In settimana i tre si sono ritrovati a confronto, con la Ruta messa sotto scacco ed entrata in una profonda crisi. Nella puntata di questa sera viene affrontato l’argomento e si può così comprendere se la solidità della ‘triade’ Ruta-Orlando-Zorzi sia stata scalfita oppure no.

Il dibattito in salone

Al termine della clip che ripercorre i dubbi dei concorrenti sulla Ruta, si accende il dibattito in salone e non solo.

Stefania Orlando spiega: “Siamo rimasti non scandalizzati, ma basiti. Ad oggi Maria Teresa l’abbiamo conosciuta e non è stata solo una nostra impressione“. Anche Tommaso Zorzi manifesta la sua delusione per la poca trasparenza della coinquilina: “Io sulla questione Baccini non mi sono voluto informare, del fatto in sé non mi interessa. Ma quando c’è un confronto e vengono fuori due verità contrapposte, ci rimango male“.

La Ruta cerca di difendersi: “Io quello che voglio sottolineare è che si sta parlando di una mia vita provata di cui ho un ricordo sfumato. Ma se non avessi raccontato di Delon… ci vuole sempre qualcuno che garantisca per me“. Sulla questione si esprime anche Dayane Mello, che in settimana ha consolato la conduttrice, a pezzi dopo le accuse dei ‘Zorzando’: “Io penso che mancando tre settimane alla finale, potrebbe essere una strategia perché erano suoi amici.

A questo punto restano tanti dubbi“.

I giudizi di Antonella Elia e Pupo

Anche in studio il dibattito si accende e i due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, non approvano il comportamento di Zorzi e Orlando. “Si ha l’impressione che questo giudizio che arriva dai ‘regnanti’ sia qualcosa che vada a condizionare il ‘suddito’“, il commento di Pupo che, successivamente,. ricorda le parole da lui pronunciate sul giovane influencer la scorsa puntata: “Sono molto curioso perché la scorsa settimana diedi un consiglio a Tommaso e sono stato massacrato dai social.

Ma va bene così, sono contento“.

Dello stesso parere Antonella Elia, che attacca i due coinquilini: “Colgo un accanimento contro Maria Teresa. Io penso che da amici avreste dovuto prendere le sue parti e dirle ‘Ma guarda quello spiritosone e cialtrone di Baccini’… Bisogna anche difendere un’amica, al di là delle strategie“. “Mi sembra un’esagerazione“, il giudizio schietto di Stefania Orlando, che considera eccessivo questo processo alle intenzioni mosso da opinionisti e conduttore nei confronti suoi e di Tommaso.

Lo studio si infiamma: la rabbia di Malgioglio

Ma per Maria Teresa Ruta i conti in sospeso non finiscono qui, perché c’è ancora molto da chiarire con un altro (ex) concorrente di questa edizione: Cristiano Malgioglio. Il paroliere accusò pochi giorni fa la conduttrice di recitare la parte dell’attrice nella Casa e di essere dunque stratega, non così trasparente e sincera. Per questo motivo la Ruta viene invitata a uscire dalla Casa e raggiungere lo studio, per un faccia a faccia con l’ex coinquilino.

In studio Malgioglio e la Ruta si ritrovano e il confronto si infiamma sin da subito. “Caro Cristiano – spiega la conduttrice – io sono rimasta scioccata quando sei andato via, non ho neanche capito perché, eri una ventata di allegria e generosità. Quando mi facesti quell’intervista in lavatrice, alla fine mi hai detto ‘Maria Teresa, come si vede che sei trasparente’. Come mai dici prima che sono trasparente e poi che sono stratega?“.

La delusione di Cristiano: “Quelle lacrime erano vere“

Malgioglio parte subito in quinta e, prima di ribadire quello che pensa di lei, la attacca su un aspetto per lui delicato. Come mostrato da una clip, la Ruta commentò le confidenze tra Cristiano e Tommaso Zorzi nella Casa sulla loro omosessualità e sulla crisi del giovane ragazzo. In quella circostanza, Maria Teresa ipotizzò che alla base ci fosse una strategia da parte del paroliere per farsi notare e far parlare di lui. Sentitosi colpito nel profondo, considerata la delicatezza di quella conversazione con Zorzi, Malgioglio passa all’attacco: “L’unica cosa che mi ha fatto molto male è stata la clip di prima, dove ero insieme a Tommaso. Quelle lacrime erano vere, perché noi omosessuali siamo sempre abituati a soffrire e non mi aspettavo che tu dicessi ‘Cristiano l’ha fatto solo per farsi notare’“.

Malgioglio è una furia e non trattiene la sua rabbia ribadendo alla Ruta di non essere pienamente trasparente: “Sono 43 anni che mi faccio notare, non avevo bisogno di quella clip: era un uomo più grande che andava a confortare un ragazzo più giovane, che stava soffrendo. Io non sono abituato a fare sceneggiate, ma quella clip mi ha fatto sentire molto male“.

“Fai sempre la vittima perché piangi con niente“

Il dibattito si infiamma ulteriormente con un Malgioglio assolutamente infervorito, che ribadisce alla Ruta i suoi dubbi sulla mancanza di trasparenza della concorrente: “Tu sei una grande stratega e lo fai bene, e fai sempre la vittima perché piangi con niente. Mia nonna diceva di non fare la vittima per cose inutili perché non porta nessun frutto“.

La replica della Ruta non si fa attendere e, nonostante la rabbia del paroliere, cerca di ribattere colpo su colpo: “Se pensi che io sia falsa anche io potrei pensare che quel siparietto sia falso”. Per poi urlare in preda alla rabbia: “Abbiamo gli stessi diritti! Io non sono falsa e non sono un’attrice“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, delusione per Maria Teresa: “non voglio essere calpestata”

GF Vip, Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta: la reazione inaspettata