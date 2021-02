La tormentata storia della famiglia Zenga si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa sera, al Grande Fratello Vip, arriva il faccia a faccia definitivo tra il padre Walter e i figli Andrea e Nicolò. Il percorso di riappacificazione sembra ben avviato e, al termine di un lungo confronto chiarificatore, l’ex calciatore si lascia andare ad una dichiarazione sorprendente.

La famiglia Zenga a confronto

Attorno all’esperienza di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip continuano a rincorrersi voci su voci, legate alla sua difficile situazione familiare. I rapporti con il padre Walter sono sempre stati ai minimi e solo con i fratelli, tra cui l’affezionato Nicolò che ha avuto modo di incontrare nella Casa, dominano affetto e armonia. Ma nella puntata di questa sera il concorrente incontra per la prima volta insieme sia il padre, con cui ha già avuto un faccia a faccia poche puntate fa, sia il fratello Nicolò.

I tre Zenga sono protagonisti di un confronto presumibilmente chiarificatore dopo i numerosi botta e risposta a distanza delle ultime settimane. I due fratelli hanno sempre rinfacciato all’ex calciatore di essere stato un padre assente, ma ritrovarsi occhi negli occhi potrebbe comportare una tanto attesa riappacificazione.

“Qui è casa vostra“

Il trio Zenga si ritrova per un confronto anche se a distanza. L’ex calciatore, infatti, interviene solo in video-collegamento ma Andrea può godere della presenza del fratello Nicolò, che l’ha raggiunto nella Casa. I due si ritrovano in giardino, sotto la pioggia, a distanza di poche puntate dal loro precedente incontro.

E, di fronte a loro, è presente un monitor sul quale hanno modo di parlare con il padre in video-collegamento.

A cominciare l’attesissimo confronto è proprio l’ex calciatore: “Il passato non lo possiamo recuperare, ma dobbiamo cercare di guardarci e di fare le cose come devono essere fatte“. A seguire si rivolge ad Andrea e al suo percorso nel reality: “Il tuo percorso è bello, importante, sono orgoglioso di quello che hai fatto.

A Nicolò un bene dell’anima e abbiamo un rapporto diverso rispetto al tuo“. E aggiunge: “Quando volete qui è casa vostra. I problemi vanno a zero, parliamo del presente, di avere un rapporto nuovo. Anche di Nicki, non mi interessa di quello che si sarebbe potuto fare, non mi interessa niente di tutto quello che è stato“.

Le reazioni di Andrea e Nicolò

Nicolò prende subito parola e risponde alle dichiarazioni del padre: “Io penso che, come ha detto lui, ci sono colpe da tutte le parti. Papà, se in qualche modo ti ho offeso ti chiedo scusa, ma forse dalla tua parte puoi aver sottovalutato la mia sofferenza.

Se vogliamo mettere tutti una linea e parlare solo da adesso in poi, spero di prendere questo spunto per ricominciare veramente da zero“.

Anche Andrea decide di prendere parola, riprendendo però il padre su un particolare: “Va bene dirci che quella è casa anche nostra, ma cerca anche di metterti nei nostri panni. Non basta dire questo, ci vorrebbe qualcosina in più, un interessamento in più.

Senza rinfacciarsi nulla“. E aggiunge: “Ripartiamo da zero, chiedo solo un po’ più di sensibilità per quello che proviamo noi. Quella non è casa nostra, ma nel momento in cui veniamo devi farci sentire a casa nostra. Questa è una cosa che va costruita: l’unica cosa che dico è che ci vuole un po’ più di sensibilità“.

“Vi voglio bene, a tutti e due“

Entrambi i fratelli sono però d’accordo su un aspetto importante di questa conversazione a tre: “La cosa che apprezzo di più è che sia stato colto il nostro desiderio, che ci dovevamo essere entrambi per questo incontro“.

Per aggiungere un ulteriore tassello a questo percorso di riappacificazione familiare, l’ex calciatore compie un ulteriore passo avanti, venendo incontro alle esigenze del figlio Andrea: “Se hai necessità che io venga ad Osimo per trovarti e far sì che tu sia sereno, io vengo, non c’è nessun problema: voglio solo ricostruire un rapporto con voi. Quando uscirai da qua, ci sentiamo e se vuoi che il primo incontro venga fatto a casa tua, vengo a casa tua“.

E, all’ultimo minuto e prima chiudere il video-collegamento, Walter Zenga si lascia andare ad una dichiarazione importante: “Posso dire un’ultima cosa? Vi voglio bene, a tutti e due, e lo sapete“.

